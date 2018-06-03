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Özel öğrencilerden Afrin’e destek

Kocaeli’de rehabilitasyon merkezinde eğitim alan özel öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek aldıkları kıyafet ve hediyeleri Afrin’e gönderdi.

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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören özel öğrenciler, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yaşanan iç savaştan dolayı zor durumda olan Suriye’nin Afrin kentindeki kardeşlerine yardım etmek istediklerini ailelerine ve öğretmenlerine söyleyen öğrencilere öğretmenleri de destek verdi. Öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri paralar ile aldıkları hediye ve kıyafetleri eğitim merkezi bahçesinde hediye paketlerine koyarak, Suriye’deki kardeşlerine göndermek için İHH İnsani Yardım Vakfı yetkilerine teslim ettiler. Öğrenciler, “Kalbimiz seninle Suriye” diyerek paketledikleri hediyeleri Suriye’ye gönderdi.

“Suriye’deki kardeşlerini anlatınca yardım yapmak istediler”

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni Gülşah Kurt, “Çocuklarımıza milli duyguları aşılamak, birlikten kuvvet doğar sözünü benimsetmek, yardımlaşma ve paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Onlara Suriye’deki kardeşlerinin ne kadar zor şartlarda eğitim gördüğünden, ne kadar zor şartlarda hayatlarını sürdürdüğünden bahsettik. Onlar da aileleri ile bu durumu paylaşıp, böyle bir şey yapmak istediklerini bize bildirdiler. Biz de onlara aracı olduk. Bugün burada Afrin’deki arkadaşlarını bir nebze gülümsetebilmek adına bulunuyoruz. Oradaki arkadaşlarını yaş grubuna göre, cinsiyetine göre kıyafetleri paketlediler. Oradaki arkadaşlarını duygularını, hislerini buradan görebildikleri kadarıyla kağıtlara aktardılar. Umarım oradaki çocuklar da onları gördüklerinde biraz olsun gülümserler” dedi.

“Afrin’deki arkadaşlarımızı hep seviyoruz”

Okulda eğitim gören Furkan Balkan, “Afrin’deki kardeşlerimize hediye paketleri hazırladık. Onları paketledik. Resimler yaptık. Afrin’deki arkadaşlarımızı hep seviyoruz. Sevmeye de devam edeceğiz. Oradaki görüntüleri görünce ben de oraya gidip kardeşlerime yardım etmek istiyorum. Afrin’deki abilerimize, kardeşlerimize her zaman desteğe hazırız” ifadelerini kullandı

Bugün 10:16 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

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