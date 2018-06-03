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CHP İlkay Akkaya ile moral depoladı

CHP Derince Gençlik Kolu’nun düzenlediği Zaferi Gençlik Getirecek etkinliğinde sahne alan İlkay Akkaya ile partililer seçime sayılı günler kala moral depoladı. Gecede sahneye davet edilen milletvekili adayları ve CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise alkış yağmuruna tutuldu

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince İlçe Gençlik Kolu’nun ‘Zaferi Gençlik Getirecek’ adını verdiği etkinlik kapsamında sahne alan sevilen sanatçı İlkay Akkaya’nın konseri ile 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala partililer moral depoladı. 60 Evler Sahili’ndeki amfi tiyatroda düzenlenen konsere CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il yönetim kurulu üyeleri, CHP Kocaeli 27. Dönem milletvekili adayları, ilçe örgütü başkanları, çeşitli sivil toplum örgütlerinin ve derneklerin temsilcileri, Derince sakinleri ve 24 Haziran için gecesini gündüzüne katarak yoğun bir tempo ile çalışan partililer katıldı.

GELECEĞİ BİZ DEĞİŞTİRECEĞİZ

Konser öncesinde sahneye çıkarak dinleyicilere hitap eden CHP Derince Gençlik Kolu Başkanı Erdal Fener, partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin gençlerle ilgili yaptığı ‘Fizik, matematik, bilim, sanat bilen gençler yetiştireceğiz’ sözlerini hatırlattı. AKP iktidarı ile uzun yıllardır kültürel ve bilimsel gelişimin engellendiğini söyleyen Fener, “Yolcu ve gidici iktidarın yıllardır uyguladığı baskı politikasına karşı yıllardır kullanılmayan bu amfide Kocaeli’nin belki de en güzel yerlerinden birinde etkinliğimizi düzenleyerek partililerimizi bir araya getirdik. Artık bu iktidardan sıkıldık, gelecek bizimdir ve biz değiştireceğiz. Arabanın kaportasına talip olmayacağız beynini yapacağız” diye konuştu.

KARANLIĞI AYDINLIĞA ÇIKARACAĞIZ

Fener’in ardından partililere seslenen CHP Derince İlçe Başkanı Nihat Değer ise ilk olarak Türkiye’de dalga dalga yayılarak tarihe geçen Gezi Parkı Direnişi’nin 5. yıl dönümü dolayısı ile yaşanan olaylarda kullanılan kaba kuvvet sonucu hayatını kaybeden gençleri andı. Nazım Hikmet’in 5 Haziran ölüm yıldönümü de unutmayan Değer, usta şairin ‘Ben yanmazsam, sen yanmazsan nasıl çıkar karanlık aydınlığa’ dizlerini hatırlattı. Değer, “Bizler 68’de, 78’de, 1980’de, Maraş’ta, Çorum’da ve nicesinde yandık. Bütün bunlara karşı inadına demokrasi, barış insan hakları, özgürlükler ve inadına kardeşçe yaşamak diyoruz. 24 Haziran günü sandıklara sahip çıkarak aynı günün akşamında karanlığı aydınlığa çıkaracağız” açıklamasında bulundu.

SARIBAY VE VEKİL ADAYLARINA ALKIŞ YAĞMURU

Değer’in konuşmasının ardından 27. Dönem milletvekili adayları ve CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay sahneye davet edildi. Katılımcılar, milletvekili adaylarını ve İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ı alkış yağmuruna tuttu. Sahnede partililere hitap eden CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, organizasyonu gerçekleştiren CHP Derince Gençlik Kolu ile katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti. Ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiğini ve her türlü yıldırma girişimine karşılık usanmadan çalışması gerektiği mesajını veren Sarıbay sözlerini Nazım Hikmet’in, ‘Yapraklara dallara yeşillere dallara nice nice yıllara gülüm nice nice yıllara’ dizeleri ile sonlandırdı. Konuşmaların ardından usta sanatçı İlkay Akkaya, orkestrası ile birlikte sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bugün 10:46 TSİ - Siyaset

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