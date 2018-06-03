TEK ADAYLI KONGRE
KYÖD genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Toker, yeniden aday olmuyor. Kongrede seçimlere mevcut yönetimde Genel Sekreter olan Didem Turan başkanlığındaki tek listeyle gidilecek. 800 civarında üyesi bulunan, son dönemde mali problemlerle gündeme gelen KYÖD’ün genel kurulunda, bu konunun da ağırlıklı olarak tartışılması, değerlendirilmesi bekleniyor.
KYÖD'te kongre heyecanı
Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin (KYÖD) 14'ncü olağan genel kurulu bugün yapılıyor. KYÖD Sosyal Tesisleri’nde saat 10.00’da başlayan genel kurulda tek aday mevcut yönetimde bulunan Genel Sekreter Didem Turan oldu
TEK ADAYLI KONGRE
Denetim kurulu: Orhan Bozkurt, Suavş Oktay, Ertan Büyükarman.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz