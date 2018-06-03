Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:49 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:57 TSİ )

KYÖD'te kongre heyecanı

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin (KYÖD) 14'ncü olağan genel kurulu bugün yapılıyor. KYÖD Sosyal Tesisleri’nde saat 10.00’da başlayan genel kurulda tek aday mevcut yönetimde bulunan Genel Sekreter Didem Turan oldu

mask
Büyütmek için resme tıklayın

TEK ADAYLI KONGRE
KYÖD genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Toker, yeniden aday olmuyor. Kongrede seçimlere mevcut yönetimde Genel Sekreter olan Didem Turan başkanlığındaki tek listeyle gidilecek. 800 civarında üyesi bulunan, son dönemde mali problemlerle gündeme gelen KYÖD’ün genel kurulunda, bu konunun da ağırlıklı olarak tartışılması, değerlendirilmesi bekleniyor.

Didem Turan’ın yönetimi: Arif Hakan Yeşil, İlbeyi Kılavuz, Uğur Saral, Vural Atılgan, Hülya Yolcubal, Erdem Çakır, Erkan Eker, Görkem Kızıltaş.

Denetim kurulu: Orhan Bozkurt, Suavş Oktay, Ertan Büyükarman.

Bugün 10:49 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İzmit'in tek aquaparkı sezonu açtı mask
İzmit'in tek aquaparkı sezonu açtı
Akaryakıt yüklü TIR devrildi! mask
Akaryakıt yüklü TIR devrildi!
Şaziye Uğurlu vefat etti mask
Şaziye Uğurlu vefat etti
İYİ Parti'den Saadet Partisi'ne miting desteği! mask
İYİ Parti'den Saadet Partisi'ne miting desteği!
Derin uykuya dalan çocuk korkuttu mask
Derin uykuya dalan çocuk korkuttu
Yaşlılara "Biz senin torununuz" diyip 100 bin TL dolandırdılar! mask
Yaşlılara "Biz senin torununuz" diyip 100 bin TL dolandırdılar!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kadroya geçen taşerona büyük şok! mask
Kadroya geçen taşerona büyük şok!
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti! mask
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti!
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek! mask
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek!
AKP’lilerden SP’lilere büyük ayıp mask
AKP’lilerden SP’lilere büyük ayıp
Tuğrul Türkeş: Cumhur ittifakı dağılacak! mask
Tuğrul Türkeş: Cumhur ittifakı dağılacak!

GALERİ

Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı mask
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı
Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL