KYÖD'te kongre heyecanı

TEK ADAYLI KONGRE

KYÖD genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Toker, yeniden aday olmuyor. Kongrede seçimlere mevcut yönetimde Genel Sekreter olan Didem Turan başkanlığındaki tek listeyle gidilecek. 800 civarında üyesi bulunan, son dönemde mali problemlerle gündeme gelen KYÖD’ün genel kurulunda, bu konunun da ağırlıklı olarak tartışılması, değerlendirilmesi bekleniyor.

Didem Turan’ın yönetimi: Arif Hakan Yeşil, İlbeyi Kılavuz, Uğur Saral, Vural Atılgan, Hülya Yolcubal, Erdem Çakır, Erkan Eker, Görkem Kızıltaş.

Denetim kurulu: Orhan Bozkurt, Suavş Oktay, Ertan Büyükarman.



