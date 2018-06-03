Demirtaş'a izin çıktı! O kanala çıkacak..

Demirtaş'ın propagandası; YSK tarafından görevlendirilecek bir kurul üyesi huzurunda ve TRT personeli tarafından kaydedilecek. Ancak kaydın nasıl yapılacağı tartışma konusu oldu. YSK'nın eğilimi TRT Ekibinin Edirne Cezaevinde çekim yapması. Ancak HDP buna karşı çıkıyor. HDP, YSK temsilcisi Mehmet Tiryaki, TRT stüdyolarında çekim yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı'nın kararını beklediklerini söyledi. Amerika'nın Sesi'ne konuşan Tiryaki, “Propaganda çekimi için YSK'nın Edirne Cezaevine bir ekip göndermesini bekliyoruz. Aslında biz tamamen dışarıda olmasını bekliyoruz. Eşit koşullar altında seçim çalışması yapabilmesi için dışarıda olması gerekiyor. Sadece 10 dakika için TRT çekimi için dışarı çıkarılması fırsat eşitliği sağlamaz. Elbette çekimin dışarıda yapılmasını isteriz ama asıl talebimiz serbest bırakılması” dedi.

TRT STÜDYOSUNDA YA DA EDİRNE CEZAEVİNDE OLACAK

Amerikanın Sesi’nde yer alan habere göre; Cumhuriyet Gazetesine konuşan YSK'nın AKP temsilcisi Recep Özel ise, iki alternatifin değerlendirildiğini söyledi. Özel, “Adalet Bakanlığı ile bir görüşme yapılacak. Demirtaş'ı TRT stüdyosuna getirip öyle de çekebilirler. Cezaevinde stüdyo şartları oluşturulursa ikisi de olabilir” dedi.

Bütün adayların birinci turda 10'ar dakikalık iki konuşma hakkı olacak. Seçimler ikinci tura kalırsa, aynı hak yine tanınacak. Propaganda konuşmaları, YSK'nın kararında belirlediği takvime göre, 17 ve 23 Haziran tarihleri arasında olacak. Seçimler ikinci tura kalırsa, ikinci tur propaganda konuşmaları ise 4 -7 Temmuz arasında yapılabilecek. Adayların konuşma tarih, saat ve sıraları kura ile belirlenecek.

Radyo ve televizyonlarda propaganda yapmak isteyen Cumhurbaşkanı adaylarının en geç 6 Haziran Çarşamba gününe kadar başvurması gerekiyor. Seçimlerin ikinci tura kalması halinde ikinci konuşmanın son başvuru tarihi ise 1 Temmuz Pazar günü.

SUÇ UNSURU GÖRÜNTÜLER KULLANILAMAYACAK

YSK'nin kararına göre, propagandalarda suç teşkil eden görüntüler kullanılamayacak. Suç olabilecek görüntü olursa, YSK görüntülerin yayımlanmasına izin vermeyecek. Propaganda konuşmalarının alındığı kayıt cihazı YSK tarafından saklanacak. Suç teşkil eden konuşmaları yapanlar hakkında verilecek ceza bir katından iki katına kadar arttırılabilecek.