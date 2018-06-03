Yağışlar geri dönüyor!

Kocaeli’de bugün güneşli ve parçalı bulutlu bir hava var. En düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık ise 26 derece… Yarın da güneşli ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı Kocaeli’de sıcaklık az da olsa artacak. 4 Haziran Pazartesi günü en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak. 5 Haziran Salı günü, hem yağmur gelecek hem de sıcaklıktaki artış sürecek. Gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği salı günü en düşük sıcaklık 19, en yüksek sıcaklık 28 derece seviyesinde seyredecek. 6 Haziran Çarşamba günü, yağmur yerini tekrardan parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakacak. En düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklık 28 derece olarak hissedilecek.

7 HAZİRAN'A DİKKAT

5 günlük hava tahmin raporunun son günü olan 7 Haziran Perşembe günü, gök gürültülü sağanak yağış geri dönecek. Ancak yağmura rağmen sıcaklıkta artış beklentisi var. Perşembe günü en düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklık ise 29 derece olacak. Orta vadeli hava tahmin raporunda ise 8 Haziran Cuma ve 9 Haziran Cumartesi günü için yağmur uyarısı yok. Hava açık ve güneşli olacak.