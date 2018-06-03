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KYÖD’de yeni Başkan Didem Turan

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD)’de 14’üncü Genel Kurulu sosyal tesislerde gerçekleştirildi. Kongreye tek aday olarak giren Didem Turan KYÖD’ün yeni başkanı seçildi.

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KYÖD’ün 14’üncü genel kurulu KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Mevcut başkan Mehmet Toker tek dönem kurulundan dolayı yeniden aday olmazken Didem Turan kongreye tek aday olarak girdi. 700 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrenin divan başkanlığını Bekir Yurdagül üstlenirken kongreye tek aday olarak giren Didem Turan, KYÖD’ün yeni başkanı seçildi.

GELİR-GİDER DENGESİ EŞİT OLARAK AÇIKLANDI

Kongrede KYÖD’ün en çok eleştirildiği konuların başında gelen ekonomi konusuyla ilgili 2016-2018 yılları arası Mehmet Toker başkanlığında gelir gider tablosuna göre gider toplamı 310 bin 730 TL, gelir ise 310 bin 730 TL olurken Mehmet Toker döneminde KYÖD’ün gelir gider rakamlar eşit olarak açıklandı.

KYÖD İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kongreye ilk olarak konuşan KYÖD Başkanı Mehmet Toker, “Bir kurumun ne yaptığı ne yapacağı ya da ne gelecekte nasıl bir yol alacağının konuşulacağı yer burasıdır. 29 Mayıs 2016 tarihinde aldığımız görevi bugün itibariyle yeni yönetim kuruluna devrederek bırakıyoruz. 2 yıl nasıl geçti anlamadım. Bana 2 hafta gibi geldi. 2 yıl geçti ama aynı heyecan devam ediyor. KYÖD ailesinin onurlu bireyleri olarak KYÖD’ün yeni bir inşa sürecinde görevimizin hala devam ettiğini düşünüyorum. Genel kurulun ardından yine KYÖD için görevimiz devam edecek. KYÖD için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

BURASI HAYIRSEVENLER DERNEĞİ DEĞİL

Konuşmalarına devam eden Toker, “Herkesin her şeyi konuşma hakkı var. Umuyorum ki arkadaşlarımız sorunların çözümü için öneri sunar. Burası hayır sevenler derneği değil. Bu yapı kent için kurulmuştur. Aldığı kararların ne anlama geldiğini hangi sonuçların ne yol açacağını bugün itibariyle henüz algılayamayan, aidat artışı endişeyle istifasını veren KYÖD ailesinin bu onurlu yürüyüşünü bir gün anlayacaklar. Yaşadığımız kentin KYÖD’e ihtiyacı vardı. Hızlı yol almak zorundayız. Bugün itibariyle sürecin rotası değişmiştir. Bu kurum elinde dürbün ile acaba ne sorun var diye düşünenlerin yeri değil. KYÖD bu süreci mutlaka aşacaktır” ifadelerinde bulundu.

DAHA İYİ ÇALIŞMALAR İÇİN

Daha sonra konuşan başkan adayı Didem Turan, “Tabii KYÖD’e başkan olmaktan ötürü de onur ve gurur duyuyorum. 70 yıl boyunca bu kente hizmet etmek amaçlı birçok çalışma yaptı. Daha iyi daha güzel neler üretebiliriz onları kovalayacağız. Son olarak konuşan CHP milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “KYÖD gerçekten marka değeri yüksek önemli kurumlarımızdan. Ben de buranın bir üyesiyim. Bugüne kadar emek vermiş tüm başkanlara teşekkür ediyorum. Yeni başkan ve yönetime de başarılar diliyorum. Her zaman bu kuruma destek veriyoruz çünkü KYÖD bizim göz bebeğimiz. Bu kentin sosyal bireyleri olarak desteğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Didem Turan’ın Yönetimi

Yönetim Kurulu

Arif Hakan Yeşil, İlbeyi Kılavuz, Uğur Saral, Vural Atılgan, Hülya Yolcubal, Erdem Çakır, Erkan Eker, Görkem Kızıltaş

Denetim Kurulu

Orhan Bozkurt, Suavş Oktay, Ertan Büyükarman

Disiplin Kurulu

Adnan Sancak, Saffet Koşar, Tuğman Kayalı, Semahat Gün, Başar Değer

Bugün 12:20 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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