Enver Güler: Kocaelispor siyaset üstü bir kurumdur

Hodri Meydan Taraftarlar Lideri Enver Güler, Perşembe Pazarı Meydanı’ndaki Saadet Partisi mitingine katıldı ve Genel Başkan Temel Karamollaoğu’na Kocaelispor forması hediye etti. Güler mitingde kısa bir konuşma yaptı ve Kocaelispor’un siyaset üstü bir kurum olduğunu belirtti.

FORMA VE ATKI HEDİYE ETTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun İzmit’te yaptığı mitingin yankıları sürüyor. Binlerce Saadet Partili Perşembe Pazarı alanını tıklım tıklım doldururken, Hodri Meydan Taraftarlar Lideri Enver Güler ile bazı Kocaelisporlu taraftarlar da mitingde yer aldı. Genel Başkan Karamollaoğlu’nun konuşmasının ardından kürsüye çıkan Güler, Kocaelispor formasını ve atkısını Karamollaoğlu'na hediye etti.

BAŞARILI GÜNLER YAŞAYACAKTIR

Kocaelispor ile ilgili konuşan Karamollaoğlu, "Kocaeli'ye ve Kocaelispor'a başarılar diliyorum. Kocaeli bir bütün olarak Kocaelispor'a destek olacaktır ve daha başarılı günler yaşayacaktır" dedi. Enver Güler de "Kocaelispor ve Hodri Meydan siyaset üstüdür. Biz kentimize gelen bütün siyasi liderlerimize Kocaelispor atkısı ve forması hediye edeceğiz" herkese seçimlerde kolaylıklar diliyoruz” şeklinde konuştu.