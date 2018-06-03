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Bugün 13:24 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:26 TSİ )

Tarih sizi yazacak!

İzmit Belediyespor, Mersin’den tarihi bir zaferle döndü. Yıldızlar topluluğu Mersin Basketbol takımını deplasmanda 84-73 deviren Mavi Yeşilliler 1. Lig Play-Off final serisinde durumu 1-1’e getirdi. Serinin üçüncü maçı yarın Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ve karşılaşma 18.00’da başlayacak.

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ONLAR YAPIYOR, BİZ SEYREDİYORUZ

Futbolda bitme noktasına gelen Kocaeli, salon sporlarında da yıllardırhiç yok! Yanı başımızdaki Sakarya’nın basketbol takımıTahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele ediyor. Bursa’nın Tofaş takımı Fenerbahçe ileaynı ligde final serisi maçlarına çıkıyor.Futbol takımları da yıllardır kentin marka değerini yukarıda tutuyor. Afyon bambaşka bir örnek. Basketbolda ve voleybolda zirve ligdeler, futbolda da Sakarya’yı 2-1 mağlup ederek Spor Toto 1. Ligi’ne çıktılar.

 

TEMSİL EDİLİYORLAR

Sakarya’nın dışında… Eskişehir, Uşak, Gaziantep, Giresun gibi şehirler bu yıl erkekler basketbolun tepe liginde yer aldı. Balıkesir… Yıllardır sadece bir tavuk üretim fabrikası sayesinde (Banvit) Bandırma ilçesini ve Balıkesir’i sırtlıyor. Balıkesirspor futbolda Spor Toto 1. Lig’de. Şehir diğer branşlarda yıllardır üst ligleri kovalıyor. İkinci Lig’deki Bandırmaspor, Altay’ın sadece 2 puan gerisinde kaldı ve 1. Lig’i son anda kaçırdı.

 

SADECE KOCAELİSPOR KALDI

Kadın basketbolunun zirvesi… Hatay’ın, Adana’nın, Mersin’in, Kayseri’nin ve Samsun’un kadın basketbol takımları Süper Lig’de mücadele ediyor. Bu illerin arasına Kocaeli yıllardır giremiyor. Sporun şehre hava, marka, vizyon ve ekonomi kattığı gerçeği ortada dururken, bu kentte sportif anlamda sosyal aktivite sadece Kocaelispor kaldı. Bir ara o da elden gidebilirdi.

 

İZMİTLİ TEKNİK ADAM ÇALIŞTIRIYOR

Bir dönem Nasaş’ın fırtına gibi estiği yıllarda salona girmek için saatlerce kuyruk bekleyen, spor kültürü her var zaman olan ancak yıllardır yatırım yapılmadığı için sportif bilinci körelen kent halkı, özellikle bu yıl İzmit Belediyesi sayesinde eski heyecandan bir tutam aldı. İzmitli genç antrenör Mert Köprücü’nün çalıştırdığı İzmit Belediyespor Süper Lig’e sadece 2 adım uzaklıkta.

 

SALON “İZMİT” DİYE İNLESİN!

Bu şehir eski günleri çok özledi. Eşini, çocuğunu alıp AVM’ye giderek maddi anlamda da parçalanan kent insanı, daha heyecanlanacağı, enerji dolacağı üstelik “Bedava” bir gün fırsatıyakalama şansına sahip. Yarın serinin üçüncü, Perşembe günü de dördüncü maçı oynanacak. Bu heyecanı hep birlikte yaşamak, salonda “İZMİT” seslerinin inlemesi duymak için herkesin saat 18.00’da başlayacak maçta Atatürk Spor Salonu’ndaki yerini alması gerekiyor. Erdem ÖVÜÇ

 

FİNAL SERİSİNDE SON DURUM: 1-1 

İlk maç

Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi: 85-61

İkinci maç

Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi: 73-84 

5 Haziran Salı (Atatürk Spor Salonu)

18:00 İzmit Belediyesi – Mersin Basketbol

7 Haziran Perşembe (Atatürk Spor Salonu)

18:00 İzmit Belediyesi – Mersin Basketbol

10 Haziran Pazar (Gerekirse)

15:00 Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi

Bugün 13:24 TSİ - Spor

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