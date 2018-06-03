5 gün tenise doyacağız

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Okullar Arası Yıldızlar Tenis Türkiye şampiyonası Pazartesi günü İzmit Tenis Kulübü kortlarında başlayacak. Bir birinden usta raketlerin mücadelesine ilimiz sporcuları da yer alacak. İzmit Tenis Kulübü’ndeki organizasyon sabah 9’da başlayacak ve 5 gün sürecek.