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5 gün tenise doyacağız

Okullar Arası Yıldızlar Tenis Türkiye şampiyonası Pazartesi günü İzmit Tenis Kulübü kortlarında başlayacak. Bir birinden usta raketlerin mücadelesine...

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Okullar Arası Yıldızlar Tenis Türkiye şampiyonası Pazartesi günü İzmit Tenis Kulübü kortlarında başlayacak. Bir birinden usta raketlerin mücadelesine ilimiz sporcuları da yer alacak. İzmit Tenis Kulübü’ndeki organizasyon sabah 9’da başlayacak ve 5 gün sürecek.

 

Bugün 13:27 TSİ - Spor

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