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Bugün 13:27 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:29 TSİ )

U-11’de sıcak hava bol gol!

U-11 Ligi’nde önceki gün 27 maç oynandı. Bu maçların 11’i Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaydı. Sıcak havada oynanan karşılaşmalarda küçük futbolcular zaman zaman zorlanırken, mücadelelerinden ödün vermedi ve bir birinden güzel gollere imza attı.

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EN FARKI GALİBİYET GÜNEŞ’TEN

Günün en farklı galibiyetini Kocaeli Güneşspor elde etti. Yeşil Siyahlılar, İzmit Kale’yi Arda (6), Bahadır, Mehmet, Berke ve Batuhan’ın golleri ile 10-0 mağlup etti.  Körfez Gençlerbirliği, Yenişehirspor karşısında Yüsa ve Doğancan’ın golleri maçı 2-0 kazandı ve değerli bir 3 puan daha hanesine koydu. Yahya Kaptan, İzmit Futbol Kulübü’nü 9-0 ile geçerken goller: Ayberk (2), Arda (2), Enes (2), Emirhan, Yunus Emre ve Haktan’dan geldi.

SEKA – DERİNCE BİRLİK MAÇI NEFES KESTİ

Çekişmeli geçen maçta 41 Futbol Kulübü çekişmeli geçen maç sonunda Yeşilovaspor’u Yağız ve Miraç’ın golleri ile 2-0 mağlup etti. Günün heyecan içinde geçen maçında 1937 Seka, Derince Birlik’i Ali Demirhan (2) ve Semih’in golleri ile 3-2 devirdi. Derince’nin golleri Kerem ve Fatihhan’dan geldi.

Bugün 13:27 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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