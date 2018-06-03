U-11’de sıcak hava bol gol!

EN FARKI GALİBİYET GÜNEŞ’TEN
Günün en farklı galibiyetini Kocaeli Güneşspor elde etti. Yeşil Siyahlılar, İzmit Kale’yi Arda (6), Bahadır, Mehmet, Berke ve Batuhan’ın golleri ile 10-0 mağlup etti. Körfez Gençlerbirliği, Yenişehirspor karşısında Yüsa ve Doğancan’ın golleri maçı 2-0 kazandı ve değerli bir 3 puan daha hanesine koydu. Yahya Kaptan, İzmit Futbol Kulübü’nü 9-0 ile geçerken goller: Ayberk (2), Arda (2), Enes (2), Emirhan, Yunus Emre ve Haktan’dan geldi.
SEKA – DERİNCE BİRLİK MAÇI NEFES KESTİ
Çekişmeli geçen maçta 41 Futbol Kulübü çekişmeli geçen maç sonunda Yeşilovaspor’u Yağız ve Miraç’ın golleri ile 2-0 mağlup etti. Günün heyecan içinde geçen maçında 1937 Seka, Derince Birlik’i Ali Demirhan (2) ve Semih’in golleri ile 3-2 devirdi. Derince’nin golleri Kerem ve Fatihhan’dan geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz