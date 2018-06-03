Gebze Yıldızları 3’te 3 yaptı “33-45”

6 güçlü takımın mücadele ettiği U-12 Kocaeli Basketbol Ligi Final Grubu maçları tüm hızı ile devam ediyor. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda Gebze Yıldızları ile Kocaeli Gelişimspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi deplasman takımı Gebze Yıldızları 45-33 kazandı ve 3’te 3 yaptı ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı.
SON ÇEYREKTE FARK OLDU
Müthiş bir heyecan fırtınası şeklinde geçen maçın ilk 3 çeyreği yakın skorlu seyretti. Son çeyreğe 31-31 giren takımlardan Gebze Yıldızları son çeyrekte potasında sadece 2 sayı verdi ve rakip potaya 14 sayı birden bıraktı. Maçı 45-33 kazanan Gebze’de Ahmet 11, Ozan 10 ve Yusuf da 8 sayı ile oynarken, Gelişim’de Çınar’ın 16, Alperen’in de 10 sayısı yeterli olmadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz