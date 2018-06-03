Gebze Yıldızları 3’te 3 yaptı “33-45”

6 güçlü takımın mücadele ettiği U-12 Kocaeli Basketbol Ligi Final Grubu maçları tüm hızı ile devam ediyor. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda Gebze Yıldızları ile Kocaeli Gelişimspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi deplasman takımı Gebze Yıldızları 45-33 kazandı ve 3’te 3 yaptı ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı.

SON ÇEYREKTE FARK OLDU

Müthiş bir heyecan fırtınası şeklinde geçen maçın ilk 3 çeyreği yakın skorlu seyretti. Son çeyreğe 31-31 giren takımlardan Gebze Yıldızları son çeyrekte potasında sadece 2 sayı verdi ve rakip potaya 14 sayı birden bıraktı. Maçı 45-33 kazanan Gebze’de Ahmet 11, Ozan 10 ve Yusuf da 8 sayı ile oynarken, Gelişim’de Çınar’ın 16, Alperen’in de 10 sayısı yeterli olmadı.