Haluk Levent'ten gözaltı tweeti geldi

Alınan bilgiye göre, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince, “resmi evrakta sahtecilik” suçlamasıyla aranan şarkıcı Haluk Levent’in, Çankaya ilçesinde bir otele kayıt yaptırdığı tespit edildi. Otelde polis ekiplerince gözaltına alınan Levent’in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

HABER BASIN MERKEZLERİNE ULAŞMADAN TWEETİ GELDİ

Şarkıcı Haluk Levent hakkında çıkan gözaltı haberini attığı bir tweetle açıklığa kavuşturdu. Levent 12 yıl önce gerçekleşmiş bir konuyla ilgili çok kısa bir süre için ifadesinin alındığını belirtti.