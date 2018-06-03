Başkan Karaosmanoğlu, “Türkiye yeniden yükseliş ve şahlanma dönemine girecek”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca, Çayırova, Gebze ve Dilovası ilçelerinin Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına bağlı Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü tarafından Gebze Belediyesi’nin Tatlıkuyu Kapalı Pazaryerinde organize edilen programda çok sayıda davetlinin yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar da yer aldı.

Çok sayıda STK temsilcisinin katıldığı, birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı programda konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Siyasetin önü ne zaman tıkanmışsa, Milletimiz en doğrusuna karar vermiş, Türkiye’nin önünü açmıştır. İnşallah, 24 Haziran’da da en doğrusuna, Türkiye için en faydalısına milletimiz karar verecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye, 24 Haziran sonrası yeniden yükseliş ve şahlanma dönemine girecek” dedi.

Dünya değişti ve Türkiye değişti diyerek kentlerin geliştiğini ifade eden Karaosmanoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yeni ve büyük Türkiye’nin ihtiyacı var. Milletimize daha fazla huzur ve refah sunmamız, çocuklarımızın geleceğini garantiye almamız için ülkemizin önünü açmamız gerekmektedir. İşte bu nedenle milli birlik ve beraberliğimiz çok önemlidir. Milli iradeyi, asıl sahibine; millete vermemiz lazım. Kesintisiz istikrarla daha da güçlenmemiz lazım” diye konuştu.

AK Parti’nin Türkiye’yi 16 yıldır güçlü bir iktidarlar yönettiğini dile getiren Karaosmanoğlu, “Ülkemizde bazı hükümetlerin ömrü üç - beş gün olmuş. Üç beş gün yaşayan hükümet, kaç saatlik hizmet yapabilir? Bakınız Kocaeli’de 14 yılda nereden nereye geldik. 14 yıl önceki Gebze bölgemizi hatırlayalım. Avrupa ile Asya arasında geçiş güzergahında bulunan Kocaeli’nin en büyük ilçesine yakışmayacak görünümdeydi. Yarım kalmış tamamlanamamış hizmetler, çarpık bir kentleşme hakimdi. Bakın istikrar sayesinde Gebze ve civarı bugün bambaşka bir görünüme kavuştu; Kültür merkezleri, belediye hizmet binaları, Eskihisar sahili, Darıca sahili, plajı, köprülü kavşakları, tünelleri, Kocaeli’nin en büyük olimpik yüzme havuzu, FİFA standartlarında sahaları ve daha niceleri ile Gebze makûs talihini yendi. Şimdi ışıldayan bir yıldız” şeklinde konuştu.

Kocaeli’de yakalanan başarıda vatandaşların ve sivil toplum kuruluşların büyük emeği olduğunu söyleyen Karaosmanoğlu, “Kentimizde yapılan yatırımların ve hizmetlerin en büyük itici gücü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onun liderliği sayesinde bugün şehrimizde ve ülkemizde bu güzel hizmetleri yapabiliyoruz. İşte 24 Haziran’da bu hizmet ivmesinin devam edebilmesi içinde çok önemli bir virajdır. İnşallah bu dönemecin ardından hedeflerimize daha hızlı kavuşacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü bir şekilde seçilmesinin ardından Türkiye yeniden yükseliş ve şahlanma dönemine girecek. İşte bizlerde ülkemizde ve kentimizde bu yatırımları yaparken sizlerde her daim bize inandınız, destek verdiniz ve her daim yanımızda oldunuz. Bazen eksiğimizi gösterdiniz, yön verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu vesile ile bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Bu mübarek Ramazan ayının ve akabinde yaşayacağımız büyük seçimin kentimiz ülkemiz ve istikbalimiz için hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’de programda bir selamlama konuşması yaparak, bugün iftar programında bir araya gelen STK temsilcilerine teşekkür etti. Köşker ayrıca milli birlik ve beraberliğimizin çimentosu olan STK’ların Türkiye için çok önemli olduğunu da vurguladı.