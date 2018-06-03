Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:55 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:56 TSİ )

Saadet yeryüzü iftarında buluştu

Saadet'ten yeryüzü iftarı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun mitinginin ardından büyük bir iftar organizasyonu gerçekleştirildi Saa...

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Saadet'ten yeryüzü iftarı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun mitinginin ardından büyük bir iftar organizasyonu gerçekleştirildi

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, dün Perşembe Pazarı alanında Kocaelililerle buluştu. 1 saati aşkın bir süre vatandaşlara hitap eden Karamollaoğlu, alkış ve tezahüratlar eşliğinde alandan ayrıldı.

MİTİNG SONRASI İFTAR 

Karamollaoğlu'nun mitingi sonrası Perşembe Pazarı alanında binlerce kişiye yer sofrası kuruldu ve partililer birlikte ifyar yaptı. Bu iftar yeryüzü iftarı olarak adlandırıldı. İftar organizasyonu Kocaeli'de bu formatta yapılan ilk iftar oldu.

Bugün 14:55 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Faciadan kıl payı dönüldü! mask
Faciadan kıl payı dönüldü!
Karamollaoğlu'na Kocaelispor forması hediye ettiler mask
Karamollaoğlu'na Kocaelispor forması hediye ettiler
CHP'den Saadet Partililere destek! mask
CHP'den Saadet Partililere destek!
Saadet yeryüzü iftarında buluştu mask
Saadet yeryüzü iftarında buluştu
CHP İlkay Akkaya ile moral depoladı mask
CHP İlkay Akkaya ile moral depoladı
Kartepe "tamam" diyecek! mask
Kartepe "tamam" diyecek!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kadroya geçen taşerona büyük şok! mask
Kadroya geçen taşerona büyük şok!
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti! mask
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti!
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek! mask
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek!
AKP’lilerden SP’lilere büyük ayıp mask
AKP’lilerden SP’lilere büyük ayıp
Tuğrul Türkeş: Cumhur ittifakı dağılacak! mask
Tuğrul Türkeş: Cumhur ittifakı dağılacak!

GALERİ

Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı mask
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı
Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL