Saadet yeryüzü iftarında buluştu

Saadet'ten yeryüzü iftarı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun mitinginin ardından büyük bir iftar organizasyonu gerçekleştirildi

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, dün Perşembe Pazarı alanında Kocaelililerle buluştu. 1 saati aşkın bir süre vatandaşlara hitap eden Karamollaoğlu, alkış ve tezahüratlar eşliğinde alandan ayrıldı.

MİTİNG SONRASI İFTAR

Karamollaoğlu'nun mitingi sonrası Perşembe Pazarı alanında binlerce kişiye yer sofrası kuruldu ve partililer birlikte ifyar yaptı. Bu iftar yeryüzü iftarı olarak adlandırıldı. İftar organizasyonu Kocaeli'de bu formatta yapılan ilk iftar oldu.