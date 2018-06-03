Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:59 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 17:10 TSİ )

Otomobil hırsızları yakalandı

İstanbul’dan çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarını daha önce kazaya karışarak pert olan araçların motor ve şasi numaraları ile değiştirip satmak isteyen hırsızlar, polis tarafından yakalandı.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, 24 Mart ve 18 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da iki farklı otomobil hırsızlığı meydan geldi. Çalıntı ve motor numaraları değiştirilen araçlar üzerinde araştırma yapan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri ise, iki aracın şüpheli olduğunu belirledi. Yapılan kriminal inceleme sonucunda 2 aracın daha önceden kazaya karışarak hasar almış ve kullanılmayacak halde olan araçların şasi ve motor numaraları yazılarak değiştirildiği tespit edildi. Araştırmayı derinleştiren ekipler, şasi ve motor numaraları değiştirilen 2 araçtan birinin İstanbul’da ikamet eden ve aracının çalındığı ihbarında bulunan A.K.’ya ait olduğunu belirledi. İstanbul’dan araçları çalan kişilerin ise M.K. (44) ve M.Ö. (31) oldukları tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüpheliler, çalınan araçlarla Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yakalandı. Şüphelilerden M.K.’nın 4 adet benzer suçlardan kaydı, 4 adet aranması ve 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, M.Ö.’nün ise 3 adet benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde suçu birbirlerinin üzerine attıkları öğrenildi. Emniyete getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bugün 14:59 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Otomobil hırsızları yakalandı mask
Otomobil hırsızları yakalandı
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
Kocaelispor'un acı günü! mask
Kocaelispor'un acı günü!
15 gündür kayıp olarak aranan Melek bulundu mask
15 gündür kayıp olarak aranan Melek bulundu
Kartepe'de feci kaza: 4 yaralı! mask
Kartepe'de feci kaza: 4 yaralı!
Yolcu otobüsü beton mikseri ile çarpıştı: 2 yaralı mask
Yolcu otobüsü beton mikseri ile çarpıştı: 2 yaralı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kadroya geçen taşerona büyük şok! mask
Kadroya geçen taşerona büyük şok!
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti! mask
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti!
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek! mask
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek!
AKP’lilerden SP’lilere büyük ayıp mask
AKP’lilerden SP’lilere büyük ayıp
Tuğrul Türkeş: Cumhur ittifakı dağılacak! mask
Tuğrul Türkeş: Cumhur ittifakı dağılacak!

GALERİ

Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı mask
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı
Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL