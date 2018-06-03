İYİ Parti milletvekili adaylarını tanıttı

İYİ Parti Kocaeli’nin 13 kişiden oluşan milletvekili adayları Luxor Garden Otel’de gerçekleşen programla tanıtıldı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya İl Başkanı Serdar Kaman, ilçe başkanları, milletvekili adayları Lütfü Türkkan, Harun Demirkaya, Ruhittin Sönmez, Adil Gülez, Ahmet Yeşil, Fuat Berna, Renan Kıran, Ayşegül Babacan, Alper Bircanoğlu, Ayla İlgün ve partililer katılım gösterdi. Tanıtım toplantısına milletvekili adayı Ali Türkşen, Manisa’da programı olduğu için Dijle Akın rahatsızlığından dolayı İbrahim Ömer Toyran ise aracı arıza yaptığı için katılamadı.

LİSTEYE GİREN GİREMEYEN HERKES DEĞERLİDİR

Tanıtım programında ilk olarak konuşan İl Başkanı Serdar Kaman, “Biliyorsunuz bundan 15 gün önce adaylar açıklanmadan aday adayı tanıtım programı yapmıştık. Bazı adayları katılamamıştı. Adaylarımız belirlendikten sonra tekrar bir aday tanıtım programı gerçekleştirme gereği duyduk. Aday adaylarımızın tamamı değerli ve vekilliği hak eden arkadaşlarımızdan oluşmuştur. Daha sonra baktığımızda iktidar partisini bir kenara bırakırsak aday adayı başvurusu sayısı en çok bizim partimizden olmuştur. Daha sonra adaylarımız belli oldu. Bazı arkadaşlarımız hayal kırıklığı yaşamış olabilir. Bizim için herkes değerlidir. Listeye giremeyen aday adayı arkadaşlarımızda listeye girebilecek kadar değerli arkadaşlarımızdır. Dolayısıyla bizim aday listesinde aday olamayan arkadaşlarımızın hiç birinde kırgınlık olmamıştır” ifadelerinde bulundu.

HEPİMİZİN KATKISI VE İMZASI OLACAK

Konuşmalarına devam eden Kaman, “Seçim sürecine girdiğimiz bu dönemde ciddi manada çalışma içerisindeyiz. Tüm il genelinde 30 civarında mahalle temsilciliği ve irtibat bürosu açmış bulunmaktayız. Dün açtığımız Tavşantepe mahalle temsilciliğimiz coşkuyla gerçekleşmiştir. Bundan dolayı da emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Önümüzde uzun bir yol var. Allah nasip ederse genel başkanımız Meral Akşener Hanımefendiyi Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Ardından Kocaeli kadrolarına çok büyük görevler düşecektir. Hep birlikte Türkiye için çalışıp Türkiye için büyük projelere imza atacağız. Bu projelerde hepimizin katkısı ve imzası olacak” şeklinde konuştu.

HER ŞEY BİR KAĞIT PARÇASIYLA BAŞLADI

Kaman, “7 ay önce şahsıma il başkanlığı görevi verildiğinde elimde sadece bir kağıt parçası vardı. Her şey bir kağıt parçasıyla başladı. Bugün baktığımız bu salon dolmuş, 13 tane milletvekili adayımız var. İlçelerimizde çalışan teşkilatlarımız var. Bunlar sizlerin sayesinde oldu. Sizler olmasaydınız Serdar Kaman hiçbir şey yapamazdı. Ben size tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

6 VEKİL İDDİAMIZ DEVAM EDİYOR

Kaman son olarak, “Seçim çalışmalarımız koordineli olarak devam etmektedir. Tüm adaylarımız hummalı bir çalışma içerisindedir. Sahalara dağılan arkadaşlarımız gecenin geç saatlerine kadar çalışmalara devam etmektedir. Çalışmalarımızın yanında sevindirici bir haber var ki vatandaşın iktidar partisine kırgınlığını görüyoruz. Bu seçim süprizlere gebe bir seçimdir. Tekrar yineliyorum ki bizim 6 vekil iddiamız devam ediyor” diyerek sözlerine son verdi.

EKONOMİ VE HUKUK SORUNU

Aday tanıtım programında konuşan İYİ Parti MDK üyesi ve Kocaeli 4.sıra milletvekili adayı Ruhittin Sönmez, “İYİ Parti’nin kuruluşunda sayın Meral Akşener’in davetiyle tüzük hazırlama komisyonunda yer aldım. Ayrıca parti programımızın özellikle hukuk alanında destek oldum. İYİ Parti’nin içerisinde bulunmak benim için tarihi bir görev. Ben ve sizler hepimizin çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti tarihine çok önemli dönem noktasında çocuklarımıza anlatabileceğimiz bir mirastır. Ben Türkiye’nin en önemli iki meselesine katkıda bulunacağımı düşünüyorum. Türkiye son dönemlerde üretime dayalı değil inşaata dayalı bir ekonomi modeli izledi. Bu da ekonomik krizi beraberinde getirdi. Eğer bu krize önlem alınamazsa Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük krizlerinden birine yol açabilir. Ayrıca ekonominin bu yönde gitmesi hukukun kötü yönde gitmesi demektir. İYİ Parti bu iki alanda da Türkiye düze çıkarabilecek program ve kadrolara sahiptir. Ben bu konularda katkı sunabileceğim için aday oldum” dedi.

İYİ PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Lütfü Türkkan, Ali Türkşen, Harun Demirkaya, Ruhittin Sönmez, Dijle Akın, Adil Gülez, Ahmet Yeşil, Fuat Berna, İbrahim Ömer Toyran, Renan Kıran, Ayşegül Babacan, Alper Bircanoğlu, Ayla İlgün