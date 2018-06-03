Kocaeli'de kumar ve tombala baskını

Kocaeli'de 47 ekip halinde 205 polisle kumar ve tombala uygulaması yapıldı. 101 kahvehane ve 2 dernek kontrol edilirken, bin 497 kişinin kimlikleri sorgulandı. Kartepe ilçesinde tombala oynatan 1 iş yeri ile Körfez ilçesinde 2 iş yerinde, Gölcük ve Dilovası ilçelerinde birer işyerinde kumar oynatılan 5 iş yerine suçüstü baskın yapıldı. 5 iş yeri sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan dolayı adli işlem yapılırken, kumar oynayan 35 kişiye 9 bin 65 TL idari para cezası kesildi. Baskınlarda bin 180 TL kumar parasına el konuldu.
12 ilçede yapılan uygulamalarda 5 işyerinin ruhsatsız olduğu belirlenirken, kapalı alamda sigara içilmesine müsaade eden 5 işyeri ve kapalı alanda sigar içen 8 kişi hakkında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 kişi ise yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz