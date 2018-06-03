Gülez aday tanıtımında fotoğrafa girmedi

Geçtiğimiz haftalarda 13 kişilik aday listesinin açıklanmasının ardından Ankara’da yapılan seçim manifestosu programında Ankara’da adaylarını tanıtılan İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı bugün Luxor Garden Otel’de yaptığı toplantıyla adaylarını bir kez daha tanıttı. İl Kongresinde aralarında tartışma çıkan, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman ile 6’ncı sıra milletvekili adayı Adil Gülez arasında soğuk rüzgar esmeye devam ediyor. Gülez aday tanıtımında arka sıralarda otururken Gülez program sonunda adayların İl Başkanı Serdar Kaman ile basın mensuplarına verdiği fotoğrafta yer almadı.