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Şüphel şahıstan tabanca çıktı!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yunus timlerinin yaptığı uygulamada bir şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi

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Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus timleri Ramazan ayında vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamalara hız kesmeden devam ediyor. Ekipler Yavuz Sultan Selim Mahallesi Tuğba Sokak üzerinde uygulama yaptığı esnada bir şahsın durumundan şüphelendi. K.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 4 tane mermi ele geçirildi. Şüpheli şahıs K.A. yunus timleri tarafından gözaltına alındı.

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