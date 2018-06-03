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Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama

Başiskele’de 1999 yılında kurulan ve kentimizde pek çok projeyi tamamlayan Ayhan Öter’in sahibi olduğu Sanberk İnşaat’ın iflas ettiği iddia ediliyor. İddialara yanıt veren Öter, “ İşimizin, şirketimizin başındayız” dedi

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İŞİMİZİN ŞİRKETİMİZİN BAŞINDAYIZ

Başiskele’de bulunan ve kentimizin en güçlü inşaat firmalarından biri olarak bilinen Sanberk İnşaat’ın kredi ve finans kuruluşlarına ödeme yapamadığı, çeklerinin döndüğü ve iflas ettiği iddia ediliyor. 45 milyon civarında piyasaya borçlu olduğu iddia edilen firma sahibi Ayhan Öter, gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut’un mesajına geri dönüş yaparak, “İşimizin başındayız” dedi.

“20 YILDIR TİCARETİN İÇİNDE”

İddialarla ilgili açıklama yapan Sanberk İnşaat Firması yetkilileri, “Ayhan Öter Bey düştüğümüz durumdan kurtulmak için arayışta. Bununla ilgili olarak il dışına çıktı. Ödemelerimiz olduğu gibi, alacaklarımız da bulunuyor. Bir ödemeyle ilgili sıkıntı yaşadık, onu çözmeye çalışıyoruz. O ödeme sıkıntısı yüzünden dedikodu yayıldı. Ayhan Bey yaklaşık 20 senedir ticaretin içindedir ve Kocaeli genelinde tanınır. Dolayısıyla işini ve ticari kariyerini riske atacak herhangi bir girişim içinde bulunmaz” dendi.

CEVAP VERDİ

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut, çıkan dedikodular üzerine Sanberk İnşaat’ın sahibi Ayhan Öter’i telefonla aradı. Telefona çıkmayınca mesaj gönderdi. Akbulut, Öter’e  “Sizin iflas ettiğiniz, kaçtığınızla ilgili çeşitli dedikodular yapılıyor. Bu konuyla ilgili sizden bir açıklama bekliyorum”  şeklinde mesaj gönderdi. Ayhan Öter de gönderdiği mesajda ‘Önümüzdeki hafta içi gelişmelerle ilgili gerekli açıklamayı yapacağız. İşimizin, şirketimizin başındayız” ifadelerine yer verdi.

Pek çok projeye imza atıldı

Başiskele Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi Demet Sokak No:12 adresinde faaliyet gösteren Sanberk İnşaat, 1999 yılında kurulmuş ve pek çok projeyi başarıyla tamamlamıştı. Teras2 Evleri, Başiskele Yaren, Safir Evleri, Azelya Evleri, Papatya evleri (5 Proje), Alesta Evleri, Bahar Projesi, Tulpar, Vira Park, Teras Başiskele Evleri, Hünkar Kasrı, Abdullah Tayyip Olçok Stadı, Dora Park, Liva Park, Sanberk İş Merkezi gibi projeler tamamlanmıştı. Firmanın devam eden projelerinden biri de Mavi Düş konutları. 

 

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