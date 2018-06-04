Siyasi partiler Makedonya iftarında buluştu

Kocaeli Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği 13. Geleneksel dernek iftarı önceki gün Bekirpaşa Üstünlük sokak üzerinde gerçekleşti. Başkan Fuat Biçici ev sahipliğinde gerçekleşen programa AKP Milletvekili Zeki Aygün, CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, eşi Nurdan Sarıbay, İYİ Parti Milletvekili Adayı Lütfü Türkkan, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, dernek yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

13. GELENEKSEL İFTAR

Öte yandan 60 kişilik derneğin gençlik kolları üyeleri servis hizmetini yaptı. Dernek Başkanı Fuat Biçici iftar öncesi yaptığı açıklamada, Derneğimizin geleneksel iftar buluşması. 13 yıldır hemşerilerimizle senede bir kere de olsa bir araya geliyoruz. Büyük bir coşku ve sevinçle oruçlarımızı aşıyoruz. Ramazan ayı bizim için özeldir. Birlik ve beraberliğimizi perçinliyoruz. Burada amaç hemşerilerimizle bir araya gelip birbiriyle olan diyalogları arttırmak. Onlara derneğimizde bir yeri olduğunu hissetmemiz. Ne mutlu bize ki bu özel günde yerel ve özel kişiler de teşrif edip bizi onurlandırıyor. Bu sene seçim dönemine denk gelmesiyle, siyasiler de katıldı. Gelecek sene yine aynı programda buluşmak üzere” ifadelerini kullandı. Daha sonra oruçlar açıldı ve dua edildi.