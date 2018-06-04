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CHP'li Çakar'a sürpriz doğum günü

Yoğun seçim hazırlığı temposunda olan CHP’liler İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’ı unutmadı, partinin Yürüyüş Yolu’ndaki seçim standında düzenledikleri sürpriz organizasyon ile Çakar’ın yeni yaşını kutladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, yeni yaşını Yürüyüş Yolu’da faaliyet gösteren partinin seçim standında kutladı. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, partinin 27. dönem milletvekili adayı CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, CHP İzmit İlçe Gençlik Kolu Başkanı Mehdi Günan Kaan, CHP İzmit ilçe eski başkanlarından Alparslan Seymen ve Selman Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu partililer, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar’a doğum günü sürprizi hazırladı.

PARTİLİLER MORAL DEPOLADI

Partililer, Çakar’ı telefonla arayarak iftar sonrasında Yürüyüş Yolu’ndaki seçim standına çay içmeye davet etti. Standa gelerek bir müddet süren sohbetin ardından pasta sürprizi ile karşılaşan Çakar, organizasyon için herkese teşekkür etti. Yoğun seçim temposu arasında düzenlenen sürpriz doğum günü organizasyonu ile CHP’liler moral depoladı. Seçim programlarının yoğunluğu arasında doğum günü organizasyonu ile kısa bir mola veren CHP’liler, kutlamanın ardından saha çalışmaları için görevlendirildikleri bölgelerde çalışmak üzere stanttan ayrıldı.

Bugün 09:14 TSİ - Siyaset

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