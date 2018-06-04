Hakkari'de 3 şehidimiz var!

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Bayrak Tepe ile Dağlıca arasında karayolları yol yapım faaliyetinin emniyetini alan hudut birliğimize Kuzey Irak Basyan Khala Dağı bölgesinden saat 18.00 sıralarında güdümlü füze atılmış ve 3 askeri personel şehit olmuş 2 personel yaralanmıştır" denildi.