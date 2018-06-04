Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Bayrak Tepe ile Dağlıca arasında karayolları yol yapım faaliyetinin emniyetini alan hudut birliğimize Kuzey Irak Basyan Khala Dağı bölgesinden saat 18.00 sıralarında güdümlü füze atılmış ve 3 askeri personel şehit olmuş 2 personel yaralanmıştır" denildi.
Bugün 09:32 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:34 TSİ )
Hakkari'de 3 şehidimiz var!
Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi Kuzey Irak sınırında yol yapımında çalışan iş makinelerine PKK'lı teröristler tarafından güdümlü roketli saldırı sonucu 3 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı.
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Bugün 09:32 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz