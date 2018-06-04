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Hakkari'de 3 şehidimiz var!

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi Kuzey Irak sınırında yol yapımında çalışan iş makinelerine PKK'lı teröristler tarafından güdümlü roketli saldırı sonucu 3 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı.

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Bayrak Tepe ile Dağlıca arasında karayolları yol yapım faaliyetinin emniyetini alan hudut birliğimize Kuzey Irak Basyan Khala Dağı bölgesinden saat 18.00 sıralarında güdümlü füze atılmış ve 3 askeri personel şehit olmuş 2 personel yaralanmıştır" denildi.

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