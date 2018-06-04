Mavi Balina oyunu can aldı!

Alınan bilgi ve iddialara; Düzce’nin Gümüşova İlçesi’nde Hacılar Mahallesi’nde oturan 16 yaşındaki lise öğrencisi Enes Korkmaz (16) ailesiyle iftar yemeğine gitti. Yemek sonrasında erken kalkan genç yorgun olduğunu söyleyerek eve geldi. Bir saat sonra aile eve geldiğinde Enes Korkmaz’ı odasında yerde hareketsiz halde buldu. Eve çağrılan sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirlerken, savcılık cesedi otopsiye gönderdi ve soruşturma başlattı.

MAVİ BALİNA OYUNUNDAN ŞÜPHELENİLDİ

Evde yapılan incelemede olay sırasında gencin bilgisayarının açık olduğu ve ekranda Mavi Balina oyununun olduğu belirtildi. Soruşutma açıklan olayda savcılık bilgisayara incelemek üzere el koydu. 10. Sınıf öğrencisi gencin cenazesi otopsi yapıldıktan sonra ikindi namazıyla birlikte toprağa verildi. Enes Korkmaz, Körfez’li öğretmen Muzaffer Oğuz’un da yeğeniydi.