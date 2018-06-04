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İnşaatlar yakın takipte

İzmit Belediyesi, şehirdeki inşaatları yakından takip ediyor.

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İzmit Belediyesi, şehirdeki inşaatları yakından takip ediyor. Belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, inşaatları iskan aşamasına gelene kadar sık sık denetleyerek plan ve projeye aykırı yapılaşmanın önüne geçmiş oluyorlar. Yetkililer, inşaatların her aşamasının yakından takip edildiğini ifade ederek bir ay içinde 125 inşaatta projeye uygunluk, beton durumu kontrol edilerek kural dışı yapılaşma içinde olanlar uyarılarak kurallara uygun yapılaşma yapmaları sağlandı” dediler.

İNŞAAT ÖNCESİ KONTROL

Bu arada yine İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zemin Birimi tarafından inşaat yapılacak alanlarda zemin kontrolleri yapılıyor. İlgililer planlanan yapılar ile ilgili jeoloji ve jeofizik mühendislerince yerinde zemin araştırması yapıldığını ifade ederek “ birimimizce parsele ait zemin durum belgesi düzenlenmekte, yine parseller için hazırlanan zemin etüt ve zemin iyileştirme raporları gerekli incelemenin ardından onaylanmaktadır. Yılbaşından beri 206 adet zemin araştırma kontrolü, 211 adet zemin durum belgesi, 205 adet te zemin etüt raporu onaylanmıştır” şeklinde konuştular.

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