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Bugün 09:54 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:42 TSİ )

Bedelli bekleyenlere sürpriz açıklama!

Başbakan Binali Yıldırım, gazete ve televizyonların yöneticileriyle buluştuğu iftarda bedelli askerlik beklentileriyle ilgili soruyu yanıtladı.

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Başbakan Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldiği önceki günkü iftar yemeğinde, gündemdeki konuları değerlendirdi. Başbakan Yıldırım medya yöneticileriyle iftarda bir araya geldi.

"Askerlik vatandaşımızın önünde sorun"

Başbakan Yıldırım, "bedelli askerlik" ile ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Arkadaşlar, bakın bir şeyi paylaşmamızda fayda var. Bazı bilgileri ben paylaşayım, ondan sonra ne yapacağımıza karar verelim. Bakın şu anda yoklamaya tabi olan, yani askerlik çağı gelmiş olanların sayısı 585.210, yoklama kaçağı 570.422, bakaya 56.947, firar 5772. Askerliğini ertelemiş olanlar 2.930.279, bu öğrencilik dışında erteleyenler. Bir de öğrencilik nedeniyle ertelemiş olanlar var. Onlar da 1.885.438. Silah altında bulunan er sayısı da 360.869. Ve 2019’da planlanan silah altına alınacak sayı 345.933. Toplam 5.448.858 kişi var askerlikle ilişkisi devam eden. Ancak biz önümüzdeki sene 345.933 kişi alabileceğiz. Bunu 345.933’e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu. İhtiyacımız belli, 350 bin. Ama birikmiş 5,5 milyon vatandaş var, nasıl çözeceğiz? ‘Bedelli gündemde yok. Hassasiyetler var"

Yıldırım'ın bu açıklamasının ardından bir gazetecinin "Bedelliyle mi?" sorusu üzerine ise Yıldırım şunları söyledi:

"Öyle bir şey demiyorum. Bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii esas olan savunma gücümüzde bir zaafiyet yaşanmaması. Eldeki rakamlar böyle bir zaafiyetin olmadığını gösteriyor; bu bir. İkincisi; özellikle 15 Temmuz’dan sonra Silahlı Kuvvetlerde silah altında vatani hizmet gören askerlerden ziyade profesyonelliğe geçtik. Ve aldığımız önemli bir karar daha var değerli arkadaşlar. Operasyonlara, ön plana asla silah altındaki er-erbaşları göndermiyoruz. Arka planda lojistik destek veriyor. Bu insanlar ne yapacak? Hayatını planlayacak, geleceğini planlayacak. O bakımdan bunun siyasi istismar edilecek bir yanı yok, rakamlar ortada. Yani bir yandan operasyonlar yaparken, bir yandan terörle mücadele yaparken, bir yandan da askere alınmayı bekleyen binlerce insan var. Türkiye’nin gerçekleri budur. 5,5 milyon insanın sorununun farkındayız. Tüm hassasiyetler göz önüne alınarak sorunu nasıl çözeriz ileride değerlendirilir. Ama bugünkü gündemimiz değil."

Bugün 09:54 TSİ - Gündem

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Yorumlar

(2)
02

Erol - 5,5 milyon asker kaçağı birikinceye kadar aklınız nerede idi muhtarlar bu işleri takip edip bildirmiyor mu yoksa belli kesim korundumu bu güne kadar binlerce şehidimiz devam ediyor

Yanıtla . 0Beğen 04 Haziran 13:00
01

engin - BEDELLİ ASKERLİK CIKSIN İSTEYEN ASKERLİK YAPSIN LAKİN EVİN TEK COCUĞU CALIŞIYOR ADA ASKERE GİTSE AİLE MAHDUR OLACAK İŞ YERİ KAPANACAK YAŞ OLMUŞ 26 BİRAZDA BİZİM GİBİ İNSANLARI DÜŞÜNÜN BİRDE ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN COK İYİ OLUR

Yanıtla . 0Beğen 04 Haziran 11:25

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