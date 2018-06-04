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Denetimler daha da sıklaştırıldı... Kullanan yandı! Cezası 334 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde UBER ile ilgili yaptığı açıklamalarının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipleri, denetimlerini daha da sıklaştırdı. Beşiktaş Etiler’de bir AVM’nin önünde uygulama yapan sivil trafik ekipleri, UBER aracı olduğunu tespit ettikleri sürücüleri durdurarak ceza kesti.

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Yapılan denetimde çok sayıda aracın sürücüsüne “İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak” gerekçesiyle 3 bin 8 lira, yolcularına ise “Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak” gerekçesiyle 334 lira para ceza kesildi. UBER sürücüsüyle sivil trafik polisi arasında ilginç diyalog Öte yandan denetim kapsamında sivil trafik ekipleri, UBER olduklarından şüphelendikleri bir araca durdurdu. Sürücü Abdulkadir Filiz’in yanına giden ekipler, içerisinde yolcu dolu olan sürücüye UBER olup olmadığını sordu.

"YARIN UBER'İ BIRAKACAĞIM, CEZA KESMEYİN"

Filiz’in UBER olmadığını elindeki yolcu listesiyle belirli yolcuları taşıdığını belirtmesi üzerine polis, yolcuların yanına gitti. Kapıyı açan polis, yolculara sürücüyü tanıyıp tanımadıklarını sordu. Yolcuların tanıdıklarını belirtmesi üzerine polis sürücünün adını sordu. Ancak yolcular yolculuk yaptıkları aracın sürücüsünün ismini bilmediklerini söyledi. Tekrardan yanına gelen polis, Filiz’e sorular yönelttikten sonra sürücünün UBER olduğunu tespit edip para cezası kesti. Sürücünün ceza yazıldığı esnada sivil trafik ekiplerine “yarın UBER’i bırakacağım, ceza yazmayın” demesi dikkat çekti. Öte yandan denetimler sıklaştırılarak devam edeceği öğrenildi. 

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Yorumlar

(2)
02

Nezih - uber dünyada kullanılan bir sistem , kaliteli ulaşım için tercih edilir . avrupadan bana ne diyerek olmaz bu işler siz halkınızın kaliteli güvenli konforlu seyahat etmesine karşısınız demektir

Yanıtla . 1Beğen 04 Haziran 13:31
01

Erol - uber e karşı bu tavır hükümetin taksicilerden çekinmesi demektir kaç yıldır çalışan UBER ŞİMDİMİ FARK EDİLDİ bu güne kadar yasaları neden uygulamadınız bir çıkarınız mı var dı

Yanıtla . 2Beğen 04 Haziran 12:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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