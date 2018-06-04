Enflasyon rakamları açıklandı! En fazla artış petrol üzünlerinde

Yİ-ÜFE, 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,80 artış gösterdi.

Nisan'a göre %3,79 artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Mayıs ayı ‘Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’(Yİ-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, Yİ-ÜFE, 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,80 artış gösterdi.

Sanayide enflasyon değişimleri

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,63, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,43, elektrik ve gaz yüzde 9,34, su sektöründe yüzde 1,15 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 12,16 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 10,68 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 9,34 ile elektrik ve gaz olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Mayıs ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.