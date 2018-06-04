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Bugün 10:37 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:38 TSİ )

KTO'dan ikinci iftar

Körfez Ticaret Odası geleneksel iftar programlarının ikincisi de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Oda Başkanı Recep Öztürk Meclis başkanı Güngör Ayhan ve oda yönetimi iftar davetine gelen kalabalığı kapıda güler yüzle karşılayarak, salonda yer gösterdiler.

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İftar davetine gelen konuklar, salonu tamamen doldurdular. Programın ikinci gününde yoğun katılım sebebiyle Mustafa Efe Konferans Salonu dışında da masalar kuruldu ve misafirler orada ağırlanmaya devam etti. Oda Başkanı Recep Öztürk iftar programına katılan tüm davetlilerle ilgilendi. İftar yemeği, okunan ezan ve dualarla başladı. Körfez Ticaret Odası Yönetimi, üyeleri, üyeler hep birlikte oruçlarını açtıktan sonra, çay ve kahve ikramı ile sohbet ettiler. 

Üyelerimizle İftar Sofrasında Oturmanın Keyfini Yaşıyoruz

İftar sonrası kısa bir konuşma yapan Öztürk “Kentin sanayi ve ticari hayatına olduğu kadar sosyal ve kültürel etkinliklerinde de öncü rol üstlenen Körfez Ticaret Odası olarak böyle manevi bir iklimde siz değerli üyelerimiz ile birlikte iftar sofrasına oturmanın keyfini yaşadığımızı bilmenizi isteriz. Toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı, manevi duyguların güçlendiği bu ayda Birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştirmesini, gönüller arasında kurulan köprüleri egemen kılmasını Allah’tan niyaz eder Meclis Divanım, Yönetim Kurulum, Meclis Üyelerim ve Komite üyeleri ve Şahsım Adına Hepinize saygılarımızı sunar ve gerçekleştireceğimiz iftar programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ederiz’’ dedi.

Bugün 10:37 TSİ - Ekonomi

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