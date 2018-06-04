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Bugün 10:42 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:48 TSİ )

Kullarspor İzmit’e Altın Kupa ile döndü!

Kullarspor, Ankara’da katıldığı özel turnuvada fırtına gibi esti ve Altın Kupa ile İzmit’e döndü.

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Ankara Kızılcıhamam’da düzenlenen 2006-2007-2009 HitsporderElit Futbol Turnuvası’nda mücadele eden Kullarspor’un 2007 grubu turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak göğsümüzü kabarttı. Oynadığı 8 maçta 7 galibiyet elde ekibimiz tek yenilgisini Galatasaray’dan 4-2’lik skorla altı. Kırmızı Siyahlılar önceki gün en iyi iki ikincilik maçında İstanbul Kayaşehir’i normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılar sonucu 5-4 mağlup etti ve ikinciliği elde ederek ve 4 takımın aldığı altın kupadan birisini kaptı.

ÇOK GÜZEL BİR TURNUVAYDI

B Grubu’nda ter döken Kullarspor ilk maçında Ankara Çayyolu’nu Serhat (2) Halil, Hamza ve Emir’in golleri ile 5-0 mağlup eden ekibimiz ikinci maçta Kastamonu Anadolu’yu Halil (4), Serhat ve Mert’in golleri ile 6-1 devirdi. 3. maçta İstanbul Güngören’i Halil’in golü ile 1-0 ve dördüncü maçında da İstanbul Halkalı Taştepe’yi de Halil (2) Ömer ve Numan’ın golleri ile 5-1 mağlup eden ekibimiz tek mağlubiyetini4-2’lik skorla Galatasaray’dan aldı.

GOL OLUP YAĞDILAR

Kırmızı Siyahlı ekip sonraki maçlarda İstanbul Beşyüzevler’i Halil (4) ve Ömer’in golleri 5-0,kardeş takım Azerbaycan’ın Yeni Sahil’i Halil ile Serhat’ın 2’şer golü ile 4-0 devirdi. Bu galibiyetlerle grup ikinciliğini garantileyen ekibimiz önceki en iyi ikincilik maçını diğer grubun ikincisi İstanbul Kayaşehir ile oynadı.

AZERİLERLE KARDEŞ OLDULAR

Normal süresi 1-1 sona eren maçı penaltılar sonucu 5-4 kazanan Kullarspor en iyi ikinci takım oldu. Kullarspor’u kardeş takım sporcuları Azerbaycan Doğan Türk Birliği takımı sporcuları kutlarken, Kırmızı Siyahlıların sevinci görülmeye değerdi. Turnuvadaki ilk 4 takıma altın kupa, ikinci 4 takıma gümüş kupa ve sonraki 6 takıma da bronz kupa takdim edildi. Ali KÖKSAL – KIZILCAHAMAM / ANKARA

KULLARSPOR’UN ANKARA PERFORMANSI

Kullarspor - Ankara Çayyolu: 2-0

Kullarspor - Kastamonu Anadolu: 6-1

Kullarspor - İstanbul Güngören: 1-0

Kullarspor -İstanbul Halkalı Taştepe: 5-1

Kullarspor - Galatasaray: 2-4

Kullarspor – İstanbul Beşyüzevler: 2-4

Kullarspor – Azerbaycan Yeni Sahil: 4-0

Kullarspor – İstanbul Kayaşehir 5-4 (P)

KULLARSPOR’UN KAFİLESİ

Fahri Altıntaş – Başkan

Ayhan Özkar – Antrenör

Sinan Erkol - Antrenör

FUTBOLCULAR

Ali Serdar Çelik - Kaleci

Melih Kahramanoğlu - Kaleci

Emin Hamza Saat -  Sağ bek

Ahmet Tuna Sak - Sağ bek

Adem Tekgül - Sol bek

Ömer Talha Şahin - Sol bek

Emirhan Furuncu - Stoper

Yusuf Kaan Kaval - Stoper

Serhat Akkaş – Sağ Açık

Mert Şahintürk - Sağ Açık

Halil İbrahim Turan - Sol Açık

Numan Berat Turan - Orta Saha

Mehmet Altaş – Forvet

Bugün 10:42 TSİ - Spor

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