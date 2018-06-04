Kullarspor İzmit’e Altın Kupa ile döndü!

Ankara Kızılcıhamam’da düzenlenen 2006-2007-2009 HitsporderElit Futbol Turnuvası’nda mücadele eden Kullarspor’un 2007 grubu turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak göğsümüzü kabarttı. Oynadığı 8 maçta 7 galibiyet elde ekibimiz tek yenilgisini Galatasaray’dan 4-2’lik skorla altı. Kırmızı Siyahlılar önceki gün en iyi iki ikincilik maçında İstanbul Kayaşehir’i normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılar sonucu 5-4 mağlup etti ve ikinciliği elde ederek ve 4 takımın aldığı altın kupadan birisini kaptı.
ÇOK GÜZEL BİR TURNUVAYDI
B Grubu’nda ter döken Kullarspor ilk maçında Ankara Çayyolu’nu Serhat (2) Halil, Hamza ve Emir’in golleri ile 5-0 mağlup eden ekibimiz ikinci maçta Kastamonu Anadolu’yu Halil (4), Serhat ve Mert’in golleri ile 6-1 devirdi. 3. maçta İstanbul Güngören’i Halil’in golü ile 1-0 ve dördüncü maçında da İstanbul Halkalı Taştepe’yi de Halil (2) Ömer ve Numan’ın golleri ile 5-1 mağlup eden ekibimiz tek mağlubiyetini4-2’lik skorla Galatasaray’dan aldı.
GOL OLUP YAĞDILAR
Kırmızı Siyahlı ekip sonraki maçlarda İstanbul Beşyüzevler’i Halil (4) ve Ömer’in golleri 5-0,kardeş takım Azerbaycan’ın Yeni Sahil’i Halil ile Serhat’ın 2’şer golü ile 4-0 devirdi. Bu galibiyetlerle grup ikinciliğini garantileyen ekibimiz önceki en iyi ikincilik maçını diğer grubun ikincisi İstanbul Kayaşehir ile oynadı.
AZERİLERLE KARDEŞ OLDULAR
Normal süresi 1-1 sona eren maçı penaltılar sonucu 5-4 kazanan Kullarspor en iyi ikinci takım oldu. Kullarspor’u kardeş takım sporcuları Azerbaycan Doğan Türk Birliği takımı sporcuları kutlarken, Kırmızı Siyahlıların sevinci görülmeye değerdi. Turnuvadaki ilk 4 takıma altın kupa, ikinci 4 takıma gümüş kupa ve sonraki 6 takıma da bronz kupa takdim edildi. Ali KÖKSAL – KIZILCAHAMAM / ANKARA
KULLARSPOR’UN ANKARA PERFORMANSI
Kullarspor - Ankara Çayyolu: 2-0
Kullarspor - Kastamonu Anadolu: 6-1
Kullarspor - İstanbul Güngören: 1-0
Kullarspor -İstanbul Halkalı Taştepe: 5-1
Kullarspor - Galatasaray: 2-4
Kullarspor – İstanbul Beşyüzevler: 2-4
Kullarspor – Azerbaycan Yeni Sahil: 4-0
Kullarspor – İstanbul Kayaşehir 5-4 (P)
KULLARSPOR’UN KAFİLESİ
Fahri Altıntaş – Başkan
Ayhan Özkar – Antrenör
Sinan Erkol - Antrenör
FUTBOLCULAR
Ali Serdar Çelik - Kaleci
Melih Kahramanoğlu - Kaleci
Emin Hamza Saat - Sağ bek
Ahmet Tuna Sak - Sağ bek
Adem Tekgül - Sol bek
Ömer Talha Şahin - Sol bek
Emirhan Furuncu - Stoper
Yusuf Kaan Kaval - Stoper
Serhat Akkaş – Sağ Açık
Mert Şahintürk - Sağ Açık
Halil İbrahim Turan - Sol Açık
Numan Berat Turan - Orta Saha
Mehmet Altaş – Forvet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz