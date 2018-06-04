Belediye Derince U-13’te mutlu son!

Mücadeleyi 11-0 kazanan Derince ekibi puanını 37’ye çıkardı ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

TUNCAY BUDAKİN ÇALIŞTIRIYOR

Derince ekibinin gollerini Osman (3), Orkun, Cihat, Meriç, Baran, Enes, Ayhan, Yiğit, ve Emirhan attı. kalan haftalarda Kandıra Gençlerbirliği, İzmit Belediye ve İzmit Gençlerbirliği ile oynayacak. Sıcak ve nemli bir havada oynanan karşılaşmanın ardından Tuncay Budakin’in talebeleri şampiyonluğu önce aileleri ile ardından birlikte kutladı.

BELEDİYE DERİNCE: 11 ŞİRİNTEPE SPOR: 0

STAT: Derince Suni Çim (U-13 A)

HAKEM: Cemal Oğuzhan Çelik***

BELEDİYE DERİNCE: Tansel*** (Arda**), Emirhan***, Orkun***, Oğulcan*** (Batuhan**), Serkan***, Ömer*** (***), Baran***, Cihat***, Meriç*** (Osman****), Arda***, Enes*** (Ayhan***)

ŞİRİNTEPE SPOR: Abdullah** (Talha**), Kerem**, Muhammet Akbaş** (Yağız**), Mehmet**, Muhammet Yalçın**, Mehmet Akif**, Batuhan**, Yusuf**, Talha**, Burak**

GOLLER: Osman Dk.35-41-46, Orkun Dk. 4, Cihat Dk.6, Meriç Dk.8, Baran Dk.10, Enes Dk.26, Ayhan Dk.32, Yiğit Dk.44, Emirhan Dk.57