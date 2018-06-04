Cumhuriyet'in haberine göre, Görüntüler bu kez Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinden geldi. İlçenin AKP’li belediye başkanı Menderes Atilla , partisinin bir seçim toplantısında yaptığı konuşmasında, kadrolu işçilerini tehdit ederek “Eğer oy vermezlerse onları kadrodan çıkarıp, eskisi gibi işsiz yapmak benim namus borcumdur.” ifadelerini kullandı.

BU İLK DEĞİL

Ceylanpınar Belediye Başkanı’nın işçileri işten atmakla tehdit ettiği görüntülerin bir benzeri de, geçtiğimiz yıl yapılan şaibeli referandum öncesi Düziçi Belediye Başkanı’ndan gelmişti. AKP’li Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, 16 Nisan’da ‘Evet’ oyu vermeyecek çalışanlarını açıkça işten atmakla tehdit etti, ‘Hayır’ oyu kullanacakları da “terörist” ilan etmişti.