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AKP'li belediye başkanı: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

AKP’li belediye başkanları, 24 Haziran baskın seçimleri öncesi himayelerinde çalışan işçilere yine tehdit yoluyla oy baskısı kurmaya başladı.

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Cumhuriyet'in haberine göre, Görüntüler bu kez Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinden geldi. İlçenin AKP’li belediye başkanı Menderes Atilla , partisinin bir seçim toplantısında yaptığı konuşmasında, kadrolu işçilerini tehdit ederek “Eğer oy vermezlerse onları kadrodan çıkarıp, eskisi gibi işsiz yapmak benim namus borcumdur.” ifadelerini kullandı.

BU İLK DEĞİL

Ceylanpınar Belediye Başkanı’nın işçileri işten atmakla tehdit ettiği görüntülerin bir benzeri de, geçtiğimiz yıl yapılan şaibeli referandum öncesi Düziçi Belediye Başkanı’ndan gelmişti. AKP’li Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, 16 Nisan’da ‘Evet’ oyu vermeyecek çalışanlarını açıkça işten atmakla tehdit etti, ‘Hayır’ oyu kullanacakları da “terörist” ilan etmişti.

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Yorumlar

(3)
03

Erol - başkan efendi senin bu kafa ile geleceğinde problemler olabilir haksız yere ekmeği ile oynanan bunun sorar

Yanıtla . 1Beğen 04 Haziran 12:54
02

Erol - 100 bib kişilik miting işte böyle olur . tehditle isten atarız vb korkutmalarla bunun gibi bir çok yazılı genelge bile medyada geziyor adresleri belli

Yanıtla . 1Beğen 04 Haziran 12:52
01

Ersin Soykan - Çok güzel bizde seni birinci sıraya yazdık.

Yanıtla . 0Beğen 04 Haziran 11:56
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