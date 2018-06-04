Sosyal medya paylaşımına 8 gözaltı!

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. S.S., Ş.Y., D.T., Ö.T., R.İ., S.K., S.A. ve G.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.