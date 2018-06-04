Hürriyet: Sadece kaportası değil beyni de Türk malı otomobiller satılacak

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki Başiskele ilçe Başkanı İrfan Keskin, ilç Kadın Kolları Başkanı, Elif Şamba, ilçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Soycan ve partilileriyle birlikte Başiskele’de çalışmalarda bulundu. Vezirçiftliği Mahallesi’nde Pazar günleri kurulan oto-pazarındaki vatandaşlarla buluşan CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, akşam saatlerinde ise Kullar Mahallesi’nde ikamet eden Ayaz Ailesi’nin evine misafir oldu.

YOKSULLUĞU POLİTİKA HALİNE GETİRDİLER

Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi’nde her Pazar günü kurulan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oto pazarına giden Milletvekili Hürriyet ve partilileri burada vatandaşlara hem hayırlı alış verişler diledi hem de vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Milletvekili Hürriyet ile sohbet eden vatandaşlar CHP’den en büyük isteklerinin ekonominin düzeltilmesi ve insanların alım gücünün arttırılması olduğunu söyledi. CHP Milletvekili Hürriyet ise AKP döneminde yoksulluğun bir politika haline getirildiğini ifade ederek, “AKP en büyük oy kapısı kendi yarattığı ve günden güne artan yoksulluktur. İnsanların sorunlarını uzun vadeli çözmek yerine, kısa vadede muhtaç eden bir politika güttüler. Oysa rant ekonomisinin yerine, büyüme ve gelir adaleti programını uygulanması ve toplumun tüm kesimlerine nefes aldırılması gerekiyor” dedi.

DÜNYA MARKALARI YARATACAĞIZ

Sözlerine devam eden Milletvekili Hürriyet, “Unutmamak gerekir ki; Ücretlerin yükselmesi ve gelirin hakça paylaşılmasını sağlar. Bölüşümde adaleti sağlanmaz ve birileri hep zengin edilirse o ülkede mali denge mahvolur. Ayrıca burada görüyoruz ki hep yabancı otomobiller satılıyor, insanlar oradan kendisine bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Ya da ‘Daha ucuza nasıl otomobil sahibi olurum’ diye düşünüyor. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’nin de sürekli olarak değindiği gibi, bizler otomobilin kaportasına değil, beynine talip olmalıyız. Kaportayı üretmek bize yetmemeli. Almanya’nın İtalya’nın markalarını değil, dünyada bir numara olacak markalarımızı yaratmaya başlamalıyız. Bizim iktidarımızda bu pazarda sadece kaportası değil beyni de gücü de Türk malı otomobiller satılacak. Gelir geçer politikalarla, sadece insanların gözünü boyamak için vaatlerde bulunarak değil yerinde saymak, sürekli olarak geriye gidersiniz” açıklamasında bulundu.