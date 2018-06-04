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Bugün 11:50 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:54 TSİ )

Burak attı şampiyonluk geldi: 1-2

2. Küme U-19 Play-Off final maçında Nusretiyespor ile Çayırova Fatihspor takımları Derince Stadı’nda karşılaştı.

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Denk güçlerin mücadelesini 90. dakikada Burak’ın golü ile kazanan Nusretiye 1. Küme U-19’a adını yazdırdı.

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Maçın başından sonuna kadar çekişme içerisinde geçen maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. 18. dakikada Çayırova Fatihspor, Serhat’ın ayağından penaltı kaçırdı. Çayırova ekibi ikinci yarının 14 maçın da 59. dakikasında Muhammed ile öne geçti. Yeni Kandıra maçında da geriye düşen ancak çabuk toparlanan Nusretiye yediği golden sadece 5 dakika sonra beraberlik golünü buldu ve günün iyilerinden Saki şık bir gole imza attı. (1-1)

OFSAYT MI DEĞİL Mİ?

Kalan sürede iki takım da aşırı stresten basit top kayıpları yaptı. Sıcak havada oynanan maçın son anları nefes kesti. 90. dakikada Burak attığı gol ile Nusretiye’yi 2-1 öne geçirdi. Golde ofsayt olduğunu düşünen Çayırovalı futbolcular hakem Oğuzhan Arslan ve yardımcısı Kağan Yıldızlar’a uzun süre itiraz etti. Olayın biraz büyümesi üzerine maç durdu ve sahaya emniyet mensupları girdi. Uzatma anlarında Çayırova’dan Erdem ve Nusretiye’den Yavuz Emil kırmızı kart gördü. Yaklaşık 5 dakika sonra maç devam etti. Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan Nusretiye sevinen taraf oldu.

KOCAELİ NUSRETİYESPOR: 2 ÇAYIROVA FATİHSPOR: 1

STAT: Derince (2.Küme U-19 Final)

HAKEMLER: Oğuzhan Arslan***, Veysel Arda Sonar***, Kağan Yıldızlar***

KOCAELİ NUSRETİYESPOR: Zafer***, Ceyhun***, Alihan***, Talha***, Berkan***, Saki***, Gökmen*** (Dk.51 Ender**), Yavuz Selim***, Burak***, Yavuz Emil***, Selim***

ÇAYIROVA FATİHSPOR: Ahmet***, Mesut**, Resul**, Yusuf Durak**, Ömer***, Oğuzhan**, Oğuz***, Bahadır** (Dk.82 Erdem*), Yusuf Şimşek** (Dk.74 Mahmut*), Serhat**, Muhammet***

GOLLER: Saki Yılmaz Dk.64, Burak Dk.90 (Nusretiye),Muhammet Dk.59 (Çayırova)

KIRMIZI KART: Erdem Dk.90+1 (Çayırova) (Dk. 90+1Yavuz Emil (Nusretiye)

NOT: Çayırova’dan Serhat 18. dakikada penaltı kaçırdı.

Bugün 11:50 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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