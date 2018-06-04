Enflasyon rakamları en çok kiracıları korkuttu

Türkiye İstatistik Kurumu bugün enasyon verilerini açıkladı. Yurt içi üretici fiyat endeksi bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 20.16 arttı. Bir önceki aya göre yüzde 3.79 yükseldi. Böylece 12 aylık Yİ-ÜFE yüzde 15.80 çıktı. Bu durum en çok kiracıları korkuttu.

KİRALAR %15 ZAMLI OLACAK

Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan kira ücretleri için bu ay kontrat yenileyecek kiracılar bir sonraki kiralarını yüzde 15.8 zamlı ödeyecek. Yani bin lira kira ödeyen bir kiracı gelecek ayın kirasını 158 lira zamlı ödeyecek.

SON 12 AYIN KİRA ARTIŞ ORANI

Mayıs 2017 kira artış oranı: Yüzde 8,01

Haziran 2017 kira artış oranı: Yüzde 9,02

Temmuz 2017 kira artış oranı: Yüzde 9,98

Ağustos 2017 kira artış oranı: Yüzde 10,94

Eylül 2017 kira artış oranı: Yüzde 12,05

Ekim 2017 kira artış oranı: Yüzde 13,26

Kasım 2017 kira artış oranı: Yüzde 14,47

Aralık 2017 kira artış oranı: Yüzde 15,38

Ocak 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,82

Şubat 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,66

Mart 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,50

Nisan 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,35

Mayıs 2018 kira artış oranı: Yüzde 15,36