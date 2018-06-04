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Bugün 12:07 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:10 TSİ )

Körfez Kirazlıyalı işi bitirdi: 2-1

Küme U-19 Play-Off final maçında Gölcük Asarköyspor ile Körfez temsilcisi Kirazlıyalı takımları Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı. 3 kırmızı kartın çıktığı, zaman zaman gerilimli anların yaşandığı mücadeleyi Kirazlıyalı 2-1 kazandı ve sevinen taraf oldu.

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Sıcak havada oynanan mücadeleye Asarköy iyi başladı. Mertspor maçında duble yapan Mehmet Ali, Kirazlıyalı ağlarını da boş geçmedi. 15. dakikada ceza sahası içinde şık çalımlar atan genç futbolcu topu sağ köşeden ağlara bıraktı. (0-1) Kirazlıyalı’nın bu gole karşılığı gecikmedi. 4 dakika sonra soldan gelişen atakta Alperen topu önünde buldu ve net bir gol vuruşu ile skora beraberliği getirdi. İlk yarıda başka gol olmadı. (1-1) 

TARTIŞMALI PENALTI KARARI

İkinci yarıya Kirazlıyalı hızlı başladı. 50’de net bir gol kaçıran Körfez ekibi 5 dakika sonra penaltı kazandı. Penaltı kararına sert tepki gösteren ve oyun alanı içine giren Asarköy Teknik Sorumlusu Nuri Aksoy, hakem Volkan Kırbaş tarafından saha dışına gönderildi. Aksoy çıkarken emniyet görevlileri ile kısa süreli bir tartışma yaşadı. Asarköylü futbolcular da pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu ve futbolcunun ceza sahası içinde düştüğünü savundu. Kazanılan penaltıda başarılı solak Erinç kaleci Edip’in solundan topu ağlara gönderdi. (2-1) 

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9 KİŞİ İLE SAVUNDULAR

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Bu dakikadan sonra futbolcular arasında gerilim yaşandı. Kirazlıyalı’da 65’te Berkant, 84’te de Fatih kırmızı kart görünce Körfez ekibi sahada 9 kişi kaldı. 75’te de Asarköy’ün orta sahadan devşirilen stoperi Ömer de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Uzatmalarla birlikte kalan 11 dakikalık sürede Asarköy, Kirazlıyalı yarı sahasına yığıldı ancak bir türlü organize olmayınca beraberlik golü gelmedi ve Kirazlıyalı, Asarköy’ü 2-1’lik skorla mağlup ederek adını 1. Küme U-19 Ligi’ne yazdırdı.

KİRAZLIYALISPOR: 2 GÖLCÜK ASARKÖY: 1

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STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Volkan Kırbaş**, Mustafa Kırbaş***, Hakan Dursun***

KİRAZLIYALISPOR:Umut***, Berkant***, Ahmet***, Cemalettin***, Utku***, Ömer***, Fatih***, Alperen***, Erinç*** (Dk. 83 Enes*), Melih***, Muhammed***

GÖLCÜK ASARKÖY: Edip*, Halil İbrahim**, Eray**, Ömer**, Ali Haydar**, Mehmet Ali***, Kerem Selman**, Kerem Kurt**, Buğra**, Emre**

GOLLER: Dk. 15 Mehmet Ali (Asarköy) Dk. 19 Alperen, Dk. 55 Erinç (P)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 65 Berkant, Dk. 84 Fatih (Kirazlıyalı) Dk. 75 Ömer (Asarköy)

Bugün 12:07 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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