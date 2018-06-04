İlimizin başarılı sol bekleri arasında yer alan ve geride bıraktığımız sezonu Derincespor’da geçiren Abdülkadir Kaba, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kütahyaspor ile anlaştı. Kaba “Kütahyaspor gibi köklü bir camianın futbol takımında forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Burada hedef her zaman şampiyonluk. Bunu başarır ve benim de bu başarıda katkım olursa ne mutlu bana” dedi.
Bugün 12:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:11 TSİ )
Andülkadir Kaba Kütahyaspor’da
İlimizin başarılı sol bekleri arasında yer alan ve geride bıraktığımız sezonu Derincespor’da geçiren Abdülkadir Kaba, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kütahyaspor ile anlaştı.
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Bugün 12:10 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz