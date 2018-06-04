İlk yarı finalist Perde Dünyası!

İkinci tur maçlarından sonra sıra çeyrek final maçlarına geldi. Derince Stadı’nda Perde Dünyası ile iki yıl önce Ergün Balata ismi ile şampiyon olan Ergün Otomotiv karşı karşıya geldi.
MAÇLAR DERİNCE STADI’NDA
Emre Korkmaz’ın 3 gol atarak yıldızlaştığı maçı Hasan Ölmez’in kaptanlığını yaptığı Perde Dünyası 6-2 kazandı ve yarı finale kaldı. Perde Dünyası’nın diğer gollerini Ufuk Gülez (2) ve Hüseyin Özkan attı. Eray Deniz ve Mert Yavuz’un golleri Ergün Otomotiv için yeterli olmadı. Perde Dünyası yarı final maçını Özel Kumlu Eğitim Kurumları ile Eminoğlu Gümrük’ün kazananı ile oynayacak.
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI
Perde Dünyası – Ergün Otomotiv: 6-2
Kumlu Eğitim – Ekinoğlu Gümrük:?
İzmit GB – Kaleli İnşaat:?
Yörünge İnşaat – Pasifik Gemi:?
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