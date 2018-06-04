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Darıca’da dev iftar sofrası

Darıca’da Mahalle İftarları ilçenin en büyük mahallesi olan K.Karabekir Mahallesi’nde devam ederken, yaklaşık 1800 kişi kurulan dev iftar sofrasında aynı anda iftar açtı.

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K.Karabekir Mahallesi’ndeki iftar öncesi vatandaşlarla sohbet eden Başkan Karabacak, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dilerken, Darıca Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri mini konser ve semazen gösterileriyle gönülleri fethettiler.

ÇİFTE BAYRAM YAPACAĞIZ

İftar yemeğinin ardından eller semaya açılarak topluca dua edildi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yemeğin ardından yaptığı selamlama konuşmasında, davetlerine icabet eden herkese teşekkür ederek bu tür etkinlikler sayesinde insanlar arasında birlik ve beraberlik duygularının arttığı ve komşuluk ilişkilerinin geliştiğini ifade etti. Başkan Karabacak, "Darıca’da hep birlikte güzel çalışmalara imza atıyoruz. Bakın iftar alanımızın hemen yanı başında bulunan Mahalle Konağımız tamamlandı, yakında hizmete açacağız, Darıca’da hizmetlerde sıkıntımız yok çok şükür ama önümüzde çok önemli bir seçim var. 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler var. Vatandaşlarımız artık her şeyi görüyor, biliyor, kimin yanında durduğunu, kimin karşısında olduğunu biliyor, sizlerde bu ülkeye hizmet edenleri iyi biliyorsunuz, inşallah Ramazan Bayramı’nın devamında 24 Haziran’da bir bayram daha yaşayacağız, kazanan bizler olacağız, kazanan ülkemiz olacak. Sizlerden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü bir destek bekliyoruz. Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.

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