AKP'den 100 bin kişilik miting

AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, haftalık olağan basın toplantısında 10 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek olan mitingle ilgili açıklamalarda bulundu. Eryarsoy, “Sayı olarak hedefimiz Kocaeli’nin en büyük mitingini yapmaktadır. Son mitinge katılım 100 bindi. Şimdide o sayının üstüne çıkmak gibi hedefimiz var” ifadelerinde bulundu.

SAHURA KADAR ÇALIŞIYORUZ

Eryarsoy yaptığı konuşmada, “Tüm teşkilatlarımızla Ramazan ayının ruhuna uygun olarak seçim çalışmalarımız devam ediyor. Saat 13:00’da başlayan programlarımız sahur vaktine kadar devam ediyor. Öncelikle 10 Haziran’da yapılacak olan mitingimizde reisimizi bağırımıza basacağız. Miting çalışmalarımızda son sürat devam ediyor. İl ve ilçelerde miting çalışmaları devam ediyor. El ilanımız, broşürümüz, billboardlarımız ile birlikte vatandaşlarımıza çağrı yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.

HEDEF 100 BİN ÜZERİ

Eryarsoy, “Bizim için ilk önemli olan şey 10 Haziran Pazar günü saat 16:00’da Cumhurbaşkanımızın Kocaeli’ye geleceğini duymayan kimsenin kalmamasıdır. Biz şimdiye kadar yaptığımız gibi alanları daraltarak değil alanları açarak miting yapacağız. Sayı olarak hedefimiz Kocaeli’nin en büyük mitingini yapmaktadır. Son mitinge katılım 100 bindi. Şimdide o sayının üstüne çıkmak gibi hedefimiz var” dedi.

CHPLİLERİN MORALİ BOZULACAK

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin mitingiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitinginin bir gün arayla yapılmasının kent dengelerini etkiler mi sorusu üzerine Eryarsoy, “Cumhurbaşkanımızın gelişi kent dengelerini AKP lehine sarsacaktır. Cumartesi günü CHP’lilerin moralleri yerinde olacaktır. Fakat Pazar günü moralleri bozulacaktır. Şölen şeklinde geçecek bir miting düzenleyeceğiz” dedi.

HEDEFİMİZ 13’TE 13 YAPMAK

Seçimle ilgili tahmininiz nedir sorusuna cevap veren Eryarsoy, “Baktığımız zaman sonuçların tahminimizden iyi olacağını düşünüyoruz. Rakam olarak bir şey demek gerekirse tabi ki bakıldığında hedefimiz 13’te 13 yapmaktır. Hedefinizi ne kadar büyük tutarsınız o kadar iyi sonuç alırsanız. Beklentilerimiz yüksek” şeklinde konuştu.