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Yıldız Entegre, iş ortaklarıyla iftar yemeklerinde buluşuyor

Yıldız Entegre, her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar buluşmalarını bu yıl da sürdürüyor. Mübarek Ramazan ayı vesilesiyle 01 Haziran tarihinde İstanbul Shangri-La Otel’de düzenlenen iftar davetinde Yıldız Entegre ile iş ortakları ile bir araya geldi.

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Türkiye’nin lider firmalarından Yıldız Entegre ev sahipliğinde Ramazan ayı vesilesiyle düzenlenen geleneksel iftar yemeklerinin ilk ayağı, 01 Haziran tarihinde İstanbul Shangri-La Otel’de yapıldı. Yıldız Entegre yöneticilerinin ve bölge bayilerinin katıldığı organizasyonda Ramazan sofrasının bereketi birlikte yaşandı.

Geleneksel iftar buluşmaları hakkında görüşlerini paylaşan Yıldız Entegre Satış ve Pazarlama Müdürü Selçuk Ormancı, “Ramazan, paylaştıkça bereketlenir, paylaştıkça çoğalır. Biz de bu duygularla iş ortaklarımızla iftar sofralarında buluşuyoruz. Yıldız Entegre olarak birlikte güçlü bir aileyiz ve bu ruhu yaşattığımız sürece daha da güçlenip geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Siz değerli iş ortaklarımızla sadece iş konusunda değil, özel günlerde de bir arada olmaya, aramızdaki bağı güçlendirmeye özen gösteriyoruz. Bu vesileyle iftar programlarımıza İstanbul, İnegöl, Antalya, Samsun’da devam edeceğiz,bizlerle birlikte bu manevi atmosferi paylaşan tüm iş ortaklarımıza, katılan tüm davetlilerimize teşekkür ederim. Daha nice Ramazanlarda birlikte olmayı temenni ederim” dedi.

Bugün 12:41 TSİ - Ekonomi

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