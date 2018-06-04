2. Küme U-19 Play-Off final maçında Gölcük Asarköyspor ile Körfez temsilcisi Kirazlıyalı takımları Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı. 3 kırmızı kartın çıktığı, zaman zaman gerilimli anların yaşandığı mücadeleyi Kirazlıyalı 2-1 kazandı ve sevinen taraf oldu. Maçın ardından genç futbolcular Kirazlıyalı Teknik Sorumlusu Kadri Gökçe’yi havaya attı. İlimiz amatörünün beyefendi ve özverili spor adamı Kadir Gökçe de futbolcuları ile gurur duyduğunu ifade etti.
Bugün 12:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:46 TSİ )
Kadri Gökçe mutluluktan uçuyor!
2. Küme U-19 Play-Off final maçında Gölcük Asarköyspor ile Körfez temsilcisi Kirazlıyalı takımları Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı.
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Bugün 12:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz