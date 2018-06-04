Çayırova'da meydana gelen olayda iki kişi engelli kıza tecavüz ederken suçüstünde yakalandı. Alınan bilgi ve iddialara göre olay, iftar vaktinde Çayırova'da kömürlük olarak kullanılan bir binanın bodrum katında meydana geldi. E.K. ve M.Ö. isimli iki kişi, K.U. isimli engelli kızı bodrum katına getirdiler. Bir kişinin gözlem yaptığı olayda, bina sakinleri tanımadıkları kişileri içeri girerken fark etmesi üzerine polis ekiplerini olay yerine çağırdı.
TUTUKLANDILAR
Suçüstünde yakalanan kişiler emniyet merkezine gönderildi. Şahıslar, ilk ifadelerinde tecavüzü doğrularken E.K., zorla bu eylemi gerçekleştirmediklerinin K.U'nun isteği ile cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi. E.K. ve M.Ö. alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz