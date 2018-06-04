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Engelli kıza tecavüz!

Çayırova'da meydana gelen olayda iki kişi engelli kıza tecavüz ederken suçüstünde yakalandı.

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Çayırova'da meydana gelen olayda iki kişi engelli kıza tecavüz ederken suçüstünde yakalandı. Alınan bilgi ve iddialara göre olay, iftar vaktinde Çayırova'da kömürlük olarak kullanılan bir binanın bodrum katında meydana geldi. E.K. ve M.Ö. isimli iki kişi, K.U. isimli engelli kızı bodrum katına getirdiler. Bir kişinin gözlem yaptığı olayda, bina sakinleri tanımadıkları kişileri içeri girerken fark etmesi üzerine polis ekiplerini olay yerine çağırdı.

TUTUKLANDILAR

Suçüstünde yakalanan kişiler emniyet merkezine gönderildi. Şahıslar, ilk ifadelerinde tecavüzü doğrularken E.K., zorla bu eylemi gerçekleştirmediklerinin K.U'nun isteği ile cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi. E.K. ve M.Ö. alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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