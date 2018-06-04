Sanberk İnşaat, hükümeti sorumlu tuttu!

Bazı basın kuruluşlarına da yansıyan Sanberk İnşaat’ın iflas ettiğine dair haberlere firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Öter’den cevap geldi.

Öter’in yazılı açıklaması şöyle:

“Çok Değerli müşterilerim, arsa sahibi ortaklarım, çalışma arkadaşlarım, taşeronlarımız, çözüm orağımız tedarikçilerimiz ve değerli kamuoyu Bulunduğumuz coğrafyamız başta olmak üzere ülkemizde yaşanan ekonomik dar boğaz ortadadır. Bizler şirketimizin Sanberk ailesi olarak yatırım planlamamızı yaparken Devlet’imizin ve Hükümet sözcülerimizin ekonomik gelişmeler noktasında öngördükleri ve yatırıma yönelik açıklamaları noktasın yeni planlamalar yapmaktayız…

"YAPILAN AÇIKLAMALAR ÇELİŞKİ VE ZIT YÖNDE"

Bunun başında Hükümet yetkililerimizin dolardaki kurun değişmeyeceği ve gerek konut gerekse ticari kredilerde yapılan faiz açıklamaları olumlu piyasa öngörüleri neticesinde yatırımlarımızı planlamaktayız… Bizler başta Devlet’imiz olmak üzere Hükümet yetkililerimize güveniyoruz, maalesef ki yapılan açıklamalar ve öngörüler inanılmaz bir çelişki ve zıt yönde seyretti. Son bir yıldır sektörümüz başta olmak üzere yaşanan durgunluk ve nakit darlığı şirketimizi de etkilemiştir. Bunun neticesinde ay sonu bir miktar çekimizi ödeyemedik…

"GEREKSİZ SPEKÜLASYON"

Sanberk İnşaat, 20 yıllık bir firmadır ve bizler her konuda işimizi en iyi yapmak için gecemizi gündüzümüze katarak tüm değerli ekibim ve çalışma arkadaşlarım ile çalışmaktayız. 30 Mayıs dahil şirketimizin ödenemeyen veya ötelenen bir kuruş borcu söz konusu değildir, SGK, vergi, kredi veya çek, ne ödenemeyen ne de ötelenen bir borcumuz yoktur… Ay sonunda bir bankadan hazır olan bir kredimizin gecikmesi nedeni ile bir talihsizlik yaşanmıştır ve bu durum bizleri de inanılmaz derece üzmüştür. Kamuoyunda çıkan birçok haksız iddia ve dedikodu da gereksiz bir spekülasyon oluşturmaktadır.

"OFİSİMİZ AÇIKTIR"

Tüm mal varlığımız şirketimiz Sanberk İnşaat ve şahsım üzerinedir, masamdaki bilgisayarıma kadar her şey yerindedir, ofisimiz açıktır… Tabii ki biz bu süreçten çıkacağız ve bu konuda ciddi görüşmeler yapmaktayım, gelişmeler vardır. Ancak üzerimize yapılan ani baskı ve spekülasyon dedikodu, süreci zorlaştırmaktadır, sabote etmektedir! Şu unutulmamalıdır ki biz bu süreci düzelttiğimizde ancak, hepimiz mutlu olabiliriz… Bu durum ne kadar hızlı olursa toparlamamız da o kadar verimli olacaktır…

TELEFONLARA ÇIKMADIĞI ELEŞTİRİSİNE CEVAP!

Gerek siz değerli müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız, çözüm ortaklarımız ve arsa ortaklarımız lütfen sabırlı ve metanetli olmanızı rica ediyorum… Düzelteceğiz, her şey yoluna girecek, 20 yıllık emeğimizi öyle terk etmek gibi saçma ifade ve yorumlara bırakacak değiliz, böyle bir şey söz konusu olamaz. Telefonlara çıkmadığım konusunda eleştiriliyorum, arkadaşlar, Değerli Dostlar, daha birkaç gün oldu ve ben oturup yüzlerce konuşma yapacak, tek tek açıklama yapacak kadar değersiz ve boş vaktim olduğunu nasıl düşünürsünüz… Bizler gerekli görüşmeleri yaparak süreci bir an önce stabil ve sürdürülebilir hale getirmeliyiz, bizim bütün vaktimiz ve zamanımız bu yönde harcanmalı ve öyle de yapmaktayız..

KATARLI ORTAK

Konu net olmadan açıklama yapmak istemedim, birçok görüşme yapmaktayım… Yaptığımız görüşmeler neticesinde bankalar ve finans kurumlarının gerekli her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını gördüm, ayrıca yine görüşebildiğimiz firmalarımız, taşeronlarımız ve tedarikçilerimizle de görüşmeler çok olumlu geçti… Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaptığımız birçok görüşme neticesinde kasamıza sıcak nakit girişi sağlayacak da bir gelişme vardır, daha önceden tanıdığımız ve Bursa’da ortak yatırımları olan değerli bir dostumun Katarlı ortağı ile firmamıza resmi ortaklık konusunda bir ön mutabakat sağlamış bulunuyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi firmamız Sanberk İnşaat’ın mal varlığı doğru kullanıldığında borcumuzun çok üzerinde bir değerdedir ve ayrıca elimizde ciddi ve değerli projelerimiz bulunmaktadır…

5 MİLYONLUK BİR ANLAŞMA

Şirketimiz ile ortaklık yapmak isteyen Katarlı firmanın Başiskele, Kartepe ve Sapanca’da da yatırım planları vardır ve bunları da firmamız üzerinden yapmayı planlamaktadır. Bu kadar hızlı açıklama yapmam ortaklık görüşmesi yaptığımız Katarlı firmamızı rahatsız edecektir fakat kamuoyunda gereksiz dedikodulara cevaben böyle bir mecburiyet oluşmuştur. Kısaca belirteyim 5 milyon dolarlık bir anlaşmadır, 1 milyon doları nakit olmak üzere kalan 4 milyon dolar ise 2018 yılı sonuna kadar şantiyelerimizin hızlı bir şekilde ilerlemesi için planlanmaktadır. Bu süreç 1 ay içinde tamamlanacaktır, haziran sonunda gerek gecikmiş olan ödemelerimiz, gerekse haziran içindeki ödemelerimizi karşılamaktadır… Bu hafta Katar’da son görüşmeleri tamamlayacağız inşallah ve ödemenin ilk diliminin Türkiye’ye getirilmesi planlanmaktadır...

SABIR İSTEĞİ

Sonraki süreçte daire müşterilerimiz ile genel bir toplantı planlayacağız, gerekli açıklamaları detaylı yapacağız, proje proje tüm daire müşterilerimizin tek tek taleplerini alacağız, ayrılmak isteyen müşterilerimiz olursa bir vade çerçevesinde ödedikleri paralarından hiçbir kayıp olmaksızın planlamasını yapacağız ve helalleşeceğiz… ‘Gerçek dostlar sıkıntıya düşünce belli olur’ diye büyük sözü vardır! Ben bunu gördüm, inanılmaz derecede bir destek için arayan, mesaj gönderen siyasi büyüklerimiz, bazı kurum ve dernekler, bürokratlar, esnaf ve iş adamı arkadaşlarım, belki çok imkanı yok fakat gönlü kocaman kocaman insanlar… İnanamayacaksınınız destek için gayrimenkullerini teklif eden eski yer sahibi dostlarım büyüklerim oldu… Beni gururdan ağlattınız, hepinize çok teşekkür ediyorum, minnettarım size gönülleri kocaman insanlar… Fakat öncelikle bu işi kendi öz sermayemiz ile çözüme ulaştırıp sonraki süreçte ihtiyaç olursa desteğinizi rica edeceğim… Çalışma arkadaşlarım Sanberk ailesi, özveriniz ve çabanız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum… Bu süreçte tek istediğim, tek ricam manevi desteğiniz, dualarınız ve biraz sabırlı olmanızdır… Saygılarımla... Ayhan ÖTER”