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Teniste büyük heyecan başladı!

4-8 Haziran tarihleri arasında ilk kez ilimizde düzenlenecek olan ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile İzmit Tenis Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenenOkullar Arası Kız ve Erkek Yıldızlar Türkiye Tenis Şampiyonası başladı.