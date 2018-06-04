Teniste büyük heyecan başladı!

Kocaeli’yi finallerde Başiskele Özel TED Kocaeli Koleji temsil edecek. Takımımızda Nazlı Deniz Saka, Ecem Güleryüz, Ece İdil Yumrukçak, Elif Seden Emiral raket sallayacak. Takımın başında okulun beden eğitimi öğretmeni tenis antrenörü Mehmet Ramazan Ekinci yer alıyor. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile İzmit Tenis Kulübü Başkanı Metin Türedi katılan tüm sporculara başarı diledi.
BAŞİSKELE ÖZEL TED KOCAELİ KOLEJİ
Mehmet Ramazan Ekinci -Antrenör
Nazlı Deniz Saka
Ecem Güleryüz
Ece İdil Yumrukçak
Elif Seden Emiral
HAKEMLER
Ali Yüksel (Başhakem)
Engin Gözacan
Gökhan Uluç
Ali Kolburan
Sinan Aslantürk
Metin Engin
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz