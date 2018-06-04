Ömeroğlu’nun anmasında gözyaşları sel oldu

7 Mayıs tarihinde tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu, taburcu edildikten sonra hayatını kaybetmişti. Ömeroğlu’nun yaşamının yitirmesinde doktor ihmali olduğu iddia edilmiş, Ömeroğlu’nun arkadaşı Muhittin Müftü, hastanenin ve acil doktorunun kusurlu olduğunu söylemişti. Serum bağlandıktan sonra eve gönderilen Ömeroğlu evde fenalaşarak götürüldüğü Kocaeli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Hayrettin Ömeroğlu’nun annesi Hülya ve babası Cabbar Ömeroğlu dün Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi oğullarının diplomasını aldı. Diploma töreninde yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Arkadaşları Hayrettin’in fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterisi hazırladı. Ayrıca Ömeroğlu için şiir okundu ve “Yiğidim aslanım burada yatıyor” şarkısını söyledi. Törene katılan ailesi, öğretim görevlileri ve öğrenciler anne Hülya Ömeroğlu’nun konuşması sırasında duygu dolu anlar yaşadı.

BAZI DOKTORLAR YEMİNİNE SADIK KALMIYOR

Tören sonunda anne Hülya ve baba Cabbar Ömeroğlu’na oğulları Hayrettin Ömeroğlu’nun diploması verildi. Güçlükle sahneye çıkan aile, diplomaya sarılarak gözyaşı döktü. Diplomayı alan aile oğlunun diplomasını öperek gözyaşlarına boğuldu. Anne Hülya Ömeroğlu, oğlu ile ilgili bir anısını anlatarak ölümünde doktor ihmali olduğunu belirterek, “Bazı doktorlar yeminine sadık kalmıyor ne yazık ki. Hayrettin’in nice hayalleri vardı. Hepsi yarım kaldı. Böyle sorumsuz doktorlar için Kocaeli Devlet Hastanesi önünde açıklama yapacağız ve sesimizi duyuracağız” sözlerini kullandı. Ayrıca Hayrettin Ömeroğlu’nun arkadaşları fakülte bahçesine çınar ağacı dikti. Her yıl ağaç önünde anma yapacaklarını ifade etti.