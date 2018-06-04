Gel, ne olursan ol yine gel!

İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maç saat 18.00’da başlayacak.

BÜYÜK HEYECAN

3 milyon liraya kurulan, yıldızlar topluluğu Mersin Basketbol takımını deplasmanda 84-73 deviren ve seride durumu 1-1 yapan Mavi Yeşillilerin bugün hiç olmadığı kadar desteğe ihtiyacı var.İzmitli antrenör Mert Köprücü’nün çalıştırdığı takım bugün ve Perşembe günkü maçları kazanırsa tarihi bir başarıya imza atacak ve adını Süper Lig’e yazdıracak.

ATATÜRK’E KOŞALIM!

Sporda ve özellikle de salon sporlarında yıllardır heyecan yaşayamayan Kocaeli “Artık Yeter” diyor ve İzmit Belediyespor bu susuzluğa son vermek istiyor. Bu akşam Atatürk Spor Salonu’nun tıklım tıklım dolması, ıslık ve uğultularla rakibin etki altına alınması, tezahüratlarla da İzmit temsilcisinin coşması için herkes elinden geleni yapmak zorunda. Mersin’de 11 sayılık farkı kapatan ve maçı 11 sayı ile kazanan kızlarımızın aynı başarıyı bugün de gösterebilmesi için İzmit’in kenetlenerek Atatürk Spor Salonu’na koşması gerekiyor!

FİNAL SERİSİNDE SON DURUM: 1-1

İlk maç

Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi: 85-61

İkinci maç

Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi: 73-84

5 Haziran Salı (Atatürk Spor Salonu)

18:00 İzmit Belediyesi – Mersin Basketbol

7 Haziran Perşembe (Atatürk Spor Salonu)

18:00 İzmit Belediyesi – Mersin Basketbol

10 Haziran Pazar (Gerekirse)

15:00 Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi