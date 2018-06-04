Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 14:12 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:14 TSİ )

Gel, ne olursan ol yine gel!

Türkiye Kadınlar BasketbolPlay-Off finalinde Mersin Basketbol ile mücadele eden İzmit Belediyespor serinin üçüncü maçına bu akşam çıkıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maç saat 18.00’da başlayacak.

BÜYÜK HEYECAN

3 milyon liraya kurulan, yıldızlar topluluğu Mersin Basketbol takımını deplasmanda 84-73 deviren ve seride durumu 1-1 yapan Mavi Yeşillilerin bugün hiç olmadığı kadar desteğe ihtiyacı var.İzmitli antrenör Mert Köprücü’nün çalıştırdığı takım bugün ve Perşembe günkü maçları kazanırsa tarihi bir başarıya imza atacak ve adını Süper Lig’e yazdıracak.

ATATÜRK’E KOŞALIM!

Sporda ve özellikle de salon sporlarında yıllardır heyecan yaşayamayan Kocaeli “Artık Yeter” diyor ve İzmit Belediyespor bu susuzluğa son vermek istiyor. Bu akşam Atatürk Spor Salonu’nun tıklım tıklım dolması, ıslık ve uğultularla rakibin etki altına alınması, tezahüratlarla da İzmit temsilcisinin coşması için herkes elinden geleni yapmak zorunda. Mersin’de 11 sayılık farkı kapatan ve maçı 11 sayı ile kazanan kızlarımızın aynı başarıyı bugün de gösterebilmesi için İzmit’in kenetlenerek Atatürk Spor Salonu’na koşması gerekiyor!

FİNAL SERİSİNDE SON DURUM: 1-1

İlk maç

Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi: 85-61

İkinci maç

Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi: 73-84

5 Haziran Salı (Atatürk Spor Salonu)

18:00 İzmit Belediyesi – Mersin Basketbol

7 Haziran Perşembe (Atatürk Spor Salonu)

18:00 İzmit Belediyesi – Mersin Basketbol

10 Haziran Pazar (Gerekirse)

15:00 Mersin Basketbol – İzmit Belediyesi

Bugün 14:12 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kullarspor İzmit’e Altın Kupa ile döndü! mask
Kullarspor İzmit’e Altın Kupa ile döndü!
Körfez Kirazlıyalı işi bitirdi: 2-1 mask
Körfez Kirazlıyalı işi bitirdi: 2-1
Burak attı şampiyonluk geldi: 1-2 mask
Burak attı şampiyonluk geldi: 1-2
Andülkadir Kaba Kütahyaspor’da mask
Andülkadir Kaba Kütahyaspor’da
Belediye Derince U-13’te mutlu son! mask
Belediye Derince U-13’te mutlu son!
İlk yarı finalist Perde Dünyası! mask
İlk yarı finalist Perde Dünyası!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yağışlar geri dönüyor! mask
Yağışlar geri dönüyor!
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek! mask
Yediği tavuklu pilavdan zehirlenen gencin ailesi hastaneyi protesto edecek!
İnce'den kötü haber! Gelemiyor... mask
İnce'den kötü haber! Gelemiyor...
Tuğrul Türkeş: Cumhur ittifakı dağılacak! mask
Tuğrul Türkeş: Cumhur ittifakı dağılacak!
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama mask
Sanberk İnşaat sahibi Öter’den açıklama
Sosyal medya bu fotoğrafla yıkıldı! mask
Sosyal medya bu fotoğrafla yıkıldı!

GALERİ

Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı mask
Kocaelili dağcılar Niğde'de mahsur kaldı
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız! mask
Karamollaoğlu İzmit'te: Asgari ücrete %25 zam yapacağız!
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada mask
Aksiyon filmini aratmayan kazalar kamerada
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı mask
Atafen 24’ncü dönem mezunlarını uğurladı
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı mask
İYİ Parti'nin seçim şarkısı, Aleyna Tilki'yi solladı
Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL