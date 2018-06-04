Bu çocuğa iyi bakın!

Kocaeli'nin en başarılı alt yapı takımlarından birisi olan İzmit Gençlerbirliği yıldız üretmeye devam ediyor. Bu futbolculardan birisi de Ayaz Atabay. Forvet, forvet arkası ve sol kanatta forma giyen 9 Aralık 2010 doğumlu Ayaz’ın gelecekte hem Kocaeli hem de Türk futboluna önemli hizmetler vereceğine kesin gözü ile bakılıyor.