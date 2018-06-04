Kocaeli'nin en başarılı alt yapı takımlarından birisi olan İzmit Gençlerbirliği yıldız üretmeye devam ediyor. Bu futbolculardan birisi de Ayaz Atabay. Forvet, forvet arkası ve sol kanatta forma giyen 9 Aralık 2010 doğumlu Ayaz’ın gelecekte hem Kocaeli hem de Türk futboluna önemli hizmetler vereceğine kesin gözü ile bakılıyor.
Bugün 14:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:15 TSİ )
Bu çocuğa iyi bakın!
Kocaeli'nin en başarılı alt yapı takımlarından birisi olan İzmit Gençlerbirliği yıldız üretmeye devam ediyor.
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Bugün 14:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz