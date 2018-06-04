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Kocaeli Güneş şampiyon: Alıştık artık

Kocaeli Güneşspor U-13 takımı, Kocaelispor ile girdiği amansız mücadele sonunda şampiyonluğu kazandı.

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Kocaeli Güneşspor U-13 takımı, Kocaelispor ile girdiği amansız mücadele sonunda şampiyonluğu kazandı. Cihan Özkul’un çalıştırdığı Yeşil Siyahlılar son maçında Kocaelispor’u Tuncer’in golü ile devirdi ve mutlu sona ulaştı. Şampiyon takıma kupasını Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ve Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş verdi.

Bugün 14:14 TSİ - Spor

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