Kocaeli Güneşspor U-13 takımı, Kocaelispor ile girdiği amansız mücadele sonunda şampiyonluğu kazandı. Cihan Özkul’un çalıştırdığı Yeşil Siyahlılar son maçında Kocaelispor’u Tuncer’in golü ile devirdi ve mutlu sona ulaştı. Şampiyon takıma kupasını Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ve Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş verdi.
Bugün 14:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:16 TSİ )
Kocaeli Güneş şampiyon: Alıştık artık
Kocaeli Güneşspor U-13 takımı, Kocaelispor ile girdiği amansız mücadele sonunda şampiyonluğu kazandı.
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Bugün 14:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz